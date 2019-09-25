Хиллари Клинтон поддержала импичмент Дональду Трампу
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон считает конституционной обязанностью Палаты представителей Конгресса США рассмотреть вопрос импичмента президента Дональда Трампа.
Источник: People
Детали: Бывшая соперница Трампа на президентских выборах заявила, что решение поддержать импичмент Трампа далось ей нелегко. По ее словам, это "чрезвычайная ситуация".
Клинтон считает, что попытки Трампа заручиться поддержкой президента Украины в ослаблении бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на потерю военной помощи, которая необходима Украине для защиты от друга Трампа Владимира Путина, - являются преступлением, которое влечет за собой импичмент.
Напомним:
- 24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа по поводу давления на президента Украины Владимира Зеленского.
- Президент Дональд Трамп поручил 25 сентября обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разрешение на публикацию разговора от украинской стороны в США получили.
- По сообщения СМИ, в Белом доме работают над соглашением, которое бы позволило госслужащему, который пожаловался на Трампа, раскрыть детали жалобы следователем Конгресса.
Предыстория:
- На прошлой неделе стало известно о расследовании на основе жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа.
- Президента США подозревают в продвижении собственных политических интересов в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
- СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.
- Лидер США также якобы мог шантажировать Зеленского.
- Трамп отрицает "некорректность" любых высказываний со своей стороны в разговоре с Зеленским.
- В то же время президент США признал, что обсуждал с украинским президентом своего политического конкурента Джо Байдена.
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