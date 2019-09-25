Хиллари Клинтон поддержала импичмент Дональду Трампу

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Среда, 25 сентября 2019, 07:49

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон считает конституционной обязанностью Палаты представителей Конгресса США рассмотреть вопрос импичмента президента Дональда Трампа.

Источник: People

Детали: Бывшая соперница Трампа на президентских выборах заявила, что решение поддержать импичмент Трампа далось ей нелегко. По ее словам, это "чрезвычайная ситуация".

Клинтон считает, что попытки Трампа заручиться поддержкой президента Украины в ослаблении бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на потерю военной помощи, которая необходима Украине для защиты от друга Трампа Владимира Путина, - являются преступлением, которое влечет за собой импичмент.

Напомним:

  • 24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа по поводу давления на президента Украины Владимира Зеленского.
  • Президент Дональд Трамп поручил 25 сентября обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разрешение на публикацию разговора от украинской стороны в США получили. 
  • По сообщения СМИ, в Белом доме работают над соглашением, которое бы позволило госслужащему, который пожаловался на Трампа, раскрыть детали жалобы следователем Конгресса.

Предыстория:

  • На прошлой неделе стало известно о расследовании на основе жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа.
  • Президента США подозревают в продвижении собственных политических интересов в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
  • СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.
  • Лидер США также якобы мог шантажировать Зеленского.
  • Трамп отрицает "некорректность" любых высказываний со своей стороны в разговоре с Зеленским.
  • В то же время президент США признал, что обсуждал с украинским президентом своего политического конкурента Джо Байдена.

Украинская правда

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Темы: Трамп импичмент США Зеленский Клинтон


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