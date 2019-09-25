Путін написав послання НАТО з пропозицією щодо ракет – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін направив країнам-членам НАТО і багатьом іншим державам послання з пропозицією ввести мораторій на розгортання в Європі та інших регіонах ракет середньої і малої дальності.

Джерело: "Коммерсант".

Цитата з документа: "Закликаємо вас підтримати наші зусилля, виступивши на користь оголошення в рамках НАТО мораторію на розгортання РСМД наземного базування, аналогічного тому, який оголосила Росія".

"Росія вже оголосила про своє рішення не розміщувати ракети середньої і малої дальності в Європі або інших регіонах, доки від цього будуть утримуватися американці. Закликали США і їхніх союзників взяти на себе аналогічні зобов'язання, однак зустрічної зацікавленості поки не спостерігаємо".

Деталі: Листи від Путіна лідерам країн направили 19 вересня.

Послання отримали зокрема Китай, глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Федеріка Могеріні і генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Відзначається, що раніше Росія пропонувала НАТО піти на такі домовленості, але альянс зацікавленості не виявив.

Співрозмовник "Коммерсанта" з МЗС однієї з країн блоку пояснив: НАТО не розглядає пропозицію Москви всерйоз, оскільки вважає, що Росія такі ракети на своїй території вже розгорнула.

Однак з послання Путіна випливає, що Москва нібито готова довести свою правоту на ділі і чекає обговорення "відповідних технічних аспектів".

Передісторія: