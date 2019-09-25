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Путин написал послание НАТО с предложением по ракетам – СМИ

Среда, 25 сентября 2019, 08:58
Путин написал послание НАТО с предложением по ракетам – СМИ

Президент России Владимир Путин направил странам-членам НАТО и ряду других государств послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Источник: "Коммерсант".

Цитата из документа: "Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия".

"Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем".

Детали: Письма от Путина лидерам стран направили 19 сентября.

Послания получили в частности Китай, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Отмечается, что ранее Россия предлагала НАТО пойти на такие договоренности, но альянс заинтересованности не проявил.

Собеседник "Коммерсанта" из МИД одной из стран блока объяснил: НАТО не рассматривает предложение Москвы всерьез, поскольку считает, что Россия такие ракеты на своей территории уже развернула.  

Однако из послания Путина следует, что Москва якобы готова доказать свою правоту на деле и ждет обсуждения "соответствующих технических аспектов".

Предыстория: 

  • 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. 3 июля Россия официально приостановила действие ДРСМД.
  • США 2 августа официально вышли из ДРСМД, после того, как прошел предоставленный России полугодовой срок на ликвидацию ракеты 9М729, которая нарушает соглашение.
  • 20 августа Минобороны США заявило, что успешно испытало крылатую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд.
  • Президент России Владимир Путин созвал Совет безопасности и поручил подготовить "симметричный ответ" на испытание в США крылатой ракеты средней дальности, способной нести ядерный заряд.
  • 24 августа Путин заявил, что Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности, но не будет их размещать, пока этого не сделают Соединенные Штаты. 

Темы: ПутинНАТОоружие
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