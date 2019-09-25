Авакову дали 6 заступників: троє зі старої команди і Геращенко

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Середа, 25 вересня 2019, 12:57

Уряд призначив Сергія Ярового, Тетяну Ковальчук, Сергія Гончарова, Катерину Павліченко, Антона Геращенко та Олександра Гогілашвілі заступниками міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Джерело: прес-служба Міністерства внутрішніх справ

Деталі: Рішення прийняли 25 вересня. Першим заступником міністра внутрішніх справ призначили Сергія Ярового.

Заступниками - Тетяну Ковальчук, Сергія Гончарова, Катерину Павліченко, Антона Геращенко та Олександра Гогілашвілі.

Гончаров, Яровий і Ковальчук були заступниками Авакова і раніше.

Відзначається, що Яровий "забезпечуватиме формування та реалізацію міністерством державної політики у сфері публічної безпеки і порядку, у тому числі координацію діяльності правоохоронних органів та військового формування в цьому напрямку, їх високу бойову та мобілізаційну готовність, захист об’єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, участь у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки".

 
Сергій Яровий

Ковальчук займеться формуванням державної політики щодо міжнародного співробітництва з органами ЄС та НАТО, іншими міжнародними організаціями і партнерами.

 
Тетяна Ковальчук

Гончаров координуватиме питання щодо забезпечення належного функціонування Єдиної інформаційної системи МВС, побудови і запровадження Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту, забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу, діяльності з питань цифрової трансформації та розвитку.

 
Сергій Гончаров

Павліченко координуватиме питання щодо моніторингу за дотриманням прав і свобод людини в діяльності органів системи міністерства, дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії насильству в сім’ї.

 
Катерина Павліченко

Геращенко займеться координацією законодавчого забезпечення діяльності міністерства, взаємодії з Верховною Радою та парламентськими комітетами, громадською радою при МВС, комунікацією з громадськістю і ЗМІ.

 
Антон Геращенко

Гогілашвілі координуватиме питання щодо формування та реалізації в межах компетенції МВС держполітики з офіційного обігу наркотиків, правоохоронних заходів протидії наркоманії та наркозлочинності, реабілітації наркозалежних, соціального партнерства та взаємодії міністерства з різними релігійними і конфесійними групами в Україні.

 
Олександр Гогілашвілі

Передісторія:

  • 29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради 9 скликання. На засіданні нардепи призначити нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука та уряд.
  • Міністром внутрішніх справ залишився  Арсен Аваков.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Аваков залишиться на посаді на пів року під особисту відповідальність президента Володимира Зеленського.
  • За цей час Аваков має повністю оновити склад своїх заступників, які, мають почати працювати, набувати досвід, щоб контролювати міністерство.

Українська правда

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Теми: Аваков Кабінет міністрів


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