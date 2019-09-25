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Авакову дали 6 заместителей: трое из старой команды и Геращенко

Среда, 25 сентября 2019, 12:57

Правительство назначило Сергея Ярового, Татьяну Ковальчук, Сергея Гончарова, Екатерину Павличенко, Антона Геращенко и Александра Гогилашвили заместителями министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел

Детали: Решение приняли 25 сентября. Первым заместителем министра внутренних дел назначили Сергея Ярового.

Заместителями - Татьяну Ковальчук, Сергея Гончарова, Екатерину Павличенко, Антона Геращенко и Александра Гогилашвили.

Гончаров, Яровой и Ковальчук были заместителями Авакова и раньше.

Отмечается, что Яровой "будет обеспечивать формирование и реализацию министерством государственной политики в сфере публичной безопасности и порядка, в том числе координации деятельности правоохранительных органов и военного формирования в этом направлении, их высокую боевую и мобилизационную готовность, защиту объектов и территорий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, участие в составе национального контингента и национального персонала в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".

 
Сергей Яровой

Ковальчук займется формированием государственной политики относительно международного сотрудничества с органами ЕС и НАТО, другими международными организациями и партнерами.

 
Татьяна Ковальчук

Гончаров будет координировать вопросы обеспечения надлежащего функционирования Единой информационной системы МВД, построения и внедрения Единой системы авиационной безопасности и защиты, обеспечения полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты жильем на условиях финансового лизинга, деятельности по вопросам цифровой трансформации и развития.

Сергей Гончаров
Сергей Гончаров

Павличенко будет координировать вопросы мониторинга за соблюдением прав и свобод человека в деятельности органов системы министерства, соблюдение равных прав и возможностей женщин и мужчин, противодействие насилию в семье.

Екатерина Павличенко
Екатерина Павличенко

Геращенко займется координацией законодательного обеспечения деятельности министерства, взаимодействия с Верховной Радой и парламентскими комитетами, общественным советом при МВД, коммуникацией с общественностью и СМИ. 

 
Антон Геращенко

Гогилашвили будет координировать вопросы формирования и реализации в пределах компетенции МВД госполитики с официального оборота наркотиков, правоохранительных мер противодействия наркомании и наркопреступности, реабилитации наркозависимых, социального партнерства и взаимодействия министерства с различными религиозными и конфессиональными группами в Украине.

 
Александр Гогилашвили

Напомним:

  • 29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады 9 созыва. На заседании нардепы назначили нового премьер-министра Алексея Гончарука и правительство.
  • Министром внутренних дел остался Арсен Аваков.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Аваков останется в должности на полгода под личную ответственность президента Владимира Зеленского.
  • За это время Аваков должен полностью обновить состав своих заместителей, которые, должны начать работать, приобретать опыт, чтобы контролировать министерство.

Украинская правда

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Темы: АваковКабинет министров
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