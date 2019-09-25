Авакову дали 6 заместителей: трое из старой команды и Геращенко

Правительство назначило Сергея Ярового, Татьяну Ковальчук, Сергея Гончарова, Екатерину Павличенко, Антона Геращенко и Александра Гогилашвили заместителями министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел

Детали: Решение приняли 25 сентября. Первым заместителем министра внутренних дел назначили Сергея Ярового.

Заместителями - Татьяну Ковальчук, Сергея Гончарова, Екатерину Павличенко, Антона Геращенко и Александра Гогилашвили.

Гончаров, Яровой и Ковальчук были заместителями Авакова и раньше.

Отмечается, что Яровой "будет обеспечивать формирование и реализацию министерством государственной политики в сфере публичной безопасности и порядка, в том числе координации деятельности правоохранительных органов и военного формирования в этом направлении, их высокую боевую и мобилизационную готовность, защиту объектов и территорий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, участие в составе национального контингента и национального персонала в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".

Сергей Яровой

Ковальчук займется формированием государственной политики относительно международного сотрудничества с органами ЕС и НАТО, другими международными организациями и партнерами.

Татьяна Ковальчук

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