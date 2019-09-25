Гончарук – журналістці "Страна.ua": Навіщо ви поширюєте брехню?

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук звинуватив інтернет-видання "Страна.ua" у поширенні брехні.

Це сталося на брифінгу після засідання Кабінету міністрів 25 вересня в Будинку уряду.

Зокрема журналістка видання, коли їй надали слово, поставила запитання: "Цією зимою ви разом з Антоном Геращенком презентували спільний проект рух "Люди важливі. При чому, як говорять, саме Антон Геращенко його фінансував. Чи пов’язане з цим його сьогоднішнє призначення заступником міністра?".

Гончарук парирував: "Навіщо ви поширюєте брехню? Я з Антоном Геращенком ніяких рухів не презентував. Ви – ЗМІ, чи поширювач фейків, скажіть мені будь ласка".

Прем’єр звинуватив видання у спробі "зловити хайп".

За словами Гончарука, він не втручається у кадрову політику міністрів, "якщо для цього немає достатніх підстав".

"Пан Аваков подав на позицію заступників 6 людей. Одним з них є дійсно Антон Геращенко. Якщо в когось є інформація, що ця людина є, наприклад, злочинцем, – дайте мені це… Ви брешете: я не презентував із паном Геращенком жодних публічних рухів".

Додатково: Праволіберальний суспільно-політичний рух у формі громадської організації "Люди важливі" виник у грудні 2018 року. За даними видання "Радіо Свобода", Олексій Гончарук був одним із співзасновників ГО "Люди важливі". На першій зустрічі руху в грудні був присутній народний депутат 8 скликання, радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко.

У квітні проект "Люди важливі" оголосив, що боротиметься за місця в парламенті, але не знайшовши партнерів для участі у виборах, 5 червня заявив про припинення діяльності.