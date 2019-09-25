Гончарук – журналистке "Страна.ua": Зачем вы распространяете ложь?

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Среда, 25 сентября 2019, 15:00

Премьер-министр Алексей Гончарук обвинил интернет-издание "Страна.ua" в распространении лжи.

Это произошло на брифинге после заседания Кабинета министров 25 сентября в Доме правительства.

В частности журналистка издания, когда ей предоставили слово, задала вопрос: "Этой зимой вы презентовали вместе с Антоном Геращенко презентовали совместный проект движение "Люди важливі". Причем, как говорят, именно Антон Геращенко его финансировал. Связано ли с этим его сегодняшнее назначение заместителем министра?".

Гончарук парировал: "Зачем вы распространяете ложь? Я с Антоном Геращенко никаких движений не презентовал. Вы - СМИ, или распространитель фейков, скажите мне пожалуйста".

Премьер обвинил издание в попытке "поймать хайп".

По словам Гончарука, он не вмешивается в кадровую политику министров, "если для этого нет достаточных оснований".

"Господин Аваков подал на позицию заместителей 6 человек. Одним из них действительно был Антон Геращенко. Если у кого-то есть информация, что этот человек, например, является преступником, - дайте мне это... Вы лжете: я не презентовал с господином Геращенко никаких публичных движений", – резюмировал премьер.

Дополнительно: Праволиберальное общественно-политическое движение в форме общественной организации "Люди важливі" возник в декабре 2018 года. По данным издания "Радио Свобода", Алексей Гончарук был одним из соучредителей ОО "Люди важливі". На первой встрече движения в декабре присутствовал народный депутат 8 созыва, советник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.

В апреле проект "Люди важливі" объявил, что будет бороться за места в парламенте, но не найдя партнеров для участия в выборах, 5 июня заявил о прекращении деятельности.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Гончарук


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