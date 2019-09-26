Україна домовилась про безвізовий режим ще з однією країною Латинської Америки

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Четвер, 26 вересня 2019, 04:24

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про підписання угоди, яка дозволяє українцям відвідувати Еквадор без віз. 

Джерело: Twitter Пристайка

Дослівно: 

Нагадаємо: 

  • Безвізовий режим із Європейським Союзом діє в Україні вже більше двох років – з 11 червня 2017 року.
  • 8 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив рішення про підписання угоди з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог.
  • Із 15 лютого Уругвай запровадив безвіз для громадян України.
  • Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами.
  • У липні 2019 року Україна підписала з Північною Македонією угоду про безвіз на постійній основі. 
  • 24 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про підписання угоди з колумбійським колегою Карлосом Холмсом Трухіо щодо надання безвізу Україні. 

Українська правда

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Теми: Пристайко безвіз Україна МЗС


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