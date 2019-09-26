Украина договорилась о безвизовом режиме еще с одной страной Латинской Америки

173 просмотра
Четверг, 26 сентября 2019, 04:24

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о подписании соглашения, которая позволяет украинцам посещать Эквадор без виз.

Источник: Twitter Пристайко

Дословно: Подписано! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будет "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан.

Напомним:

  • Безвизовый режим с Европейским Союзом действует в Украине уже более двух лет - с 11 июня 2017 года.
  • 8 мая 2019 Кабинет министров Украины принял решение о подписании соглашения с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований.
  • С 15 февраля Уругвай ввел безвиз для граждан Украины.
  • Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введения безвизовых с 22 странами.
  • В июле 2019 Украина подписала с Северной Македонией соглашение о безвизе на постоянной основе.
  • 24 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о подписании соглашения с колумбийским коллегой Карлосом Холмсом Трухио о предоставлении безвиза Украине.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Пристайко безвиз Украина МИД


powered by lun.ua
Материалы по теме
Еще одна страна отменила визы для украинцев 25 сентября 2019, 02:46
Пристайко пояснил, что предполагает "формула Зеленского" для Донбасса 20 сентября 2019, 14:34
Пристайко объяснил, почему в Минске письменно не согласовали "формулу Штайнмайера" 20 сентября 2019, 13:51
Все новости
Главные новости
Демократам нужно еще 8 голосов, чтобы Сенат рассмотрел импичмент Трампа
Трамп – Зеленскому: Надеюсь, вы и Путин решите вашу проблему
"Мафиозный шантаж": как в Конгрессе США реагировали на стенограмму разговора Трампа с Зеленским
Трамп обнародовал стенограмму разговора с Зеленским, из-за которого вспыхнул скандал
Все новости
советы

12 советов, которые помогут укрепить иммунитет

Культура

Каков арт-рынок в Украине и чем он отличается от мирового

Опыт

Бывшие онкобольные дети и их родители рассказывают, как это – победить рак

Поиск по сайту
Архив
Весь архів