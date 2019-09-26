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Украина договорилась о безвизовом режиме еще с одной страной Латинской Америки

Четверг, 26 сентября 2019, 04:24

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о подписании соглашения, которая позволяет украинцам посещать Эквадор без виз.

Источник: Twitter Пристайко

Дословно: Подписано! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будет "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан.

Напомним:

  • Безвизовый режим с Европейским Союзом действует в Украине уже более двух лет - с 11 июня 2017 года.
  • 8 мая 2019 Кабинет министров Украины принял решение о подписании соглашения с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований.
  • С 15 февраля Уругвай ввел безвиз для граждан Украины.
  • Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введения безвизовых с 22 странами.
  • В июле 2019 Украина подписала с Северной Македонией соглашение о безвизе на постоянной основе.
  • 24 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о подписании соглашения с колумбийским коллегой Карлосом Холмсом Трухио о предоставлении безвиза Украине.

Украинская правда
Темы: ПристайкобезвизУкраинаМИД
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