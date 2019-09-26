Украина договорилась о безвизовом режиме еще с одной страной Латинской Америки

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о подписании соглашения, которая позволяет украинцам посещать Эквадор без виз.

Источник: Twitter Пристайко

Дословно: Подписано! Эквадор - двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будет "безвиз". Продолжаем открывать двери для наших граждан.

Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян. pic.twitter.com/aqx3YLbt50 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 25, 2019

Напомним: