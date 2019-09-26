Байден відреагував на розмову Зеленського і Трампа

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Четвер, 26 вересня 2019, 09:40

Конкурент Дональда Трампа на виборах президента США у 2020 році Джо Байден заявив, що Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським поставив свої інтереси вище за державні.

Джерело: Twitter Джо Байдена

Пряма мова Байден: "Наш президент поставив особисту політику вище своєї священної клятви. Білий дім повинен виконати свою роботу і притягнути Дональда Трампа до відповідальності за зловживання владою.

Я постараюся зробити все можливе, щоб висунути свою кандидатуру на пост президента, що буде означати реальну допомогу для тих, хто в нашій країні потребує її найбільше".

Що було раніше: 25 вересня Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з Трампом.

У липні Трамп і Зеленський провели телефонну розмову, а на початку вересня американське видання "The Washington Post" опублікувало інформацію, що Трамп намагається тиснути на Зеленського, щоб той втрутився у вибори президента США 2020 року. 

Йшлося про справу щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена, який працював в українській газовій компанії, причетній до корупційних схем. 

25 вересня у США зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Після того Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.

У діалозі Трамп просив Зеленського і генерального прокурару України розібратися у справі Байдена.

Знати більше: Імпічмент для Трампа. Українська частина історії, що може погубити президента США

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Нагадаємо:

  • На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США 2020 року. 
  • За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
  • Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні. Хантер входив у раду директорів компанії Burisma Holdings.

Українська правда

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Теми: Трамп Зеленський


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