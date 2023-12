Байден відреагував на розмову Зеленського і Трампа

Конкурент Дональда Трампа на виборах президента США у 2020 році Джо Байден заявив, що Трамп у розмові з президентом України Володимиром Зеленським поставив свої інтереси вище за державні.

Джерело: Twitter Джо Байдена

Пряма мова Байден: "Наш президент поставив особисту політику вище своєї священної клятви. Білий дім повинен виконати свою роботу і притягнути Дональда Трампа до відповідальності за зловживання владою.

Я постараюся зробити все можливе, щоб висунути свою кандидатуру на пост президента, що буде означати реальну допомогу для тих, хто в нашій країні потребує її найбільше".

Що було раніше: 25 вересня Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з Трампом.

У липні Трамп і Зеленський провели телефонну розмову, а на початку вересня американське видання "The Washington Post" опублікувало інформацію, що Трамп намагається тиснути на Зеленського, щоб той втрутився у вибори президента США 2020 року.

Йшлося про справу щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена, який працював в українській газовій компанії, причетній до корупційних схем.

25 вересня у США зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Після того Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.

У діалозі Трамп просив Зеленського і генерального прокурару України розібратися у справі Байдена.

Our president put personal politics above his sacred oath. The House must do its job and hold Donald Trump to account for his abuse of power. I will do mine, making my case for a presidency that will mean real help for those in our country who need it most. pic.twitter.com/NVbk9cnXEx