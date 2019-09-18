Рябошапка звільнив свою заступницю Стрижевську

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Анжелу Стрижевську з посади свого заступника.

Джерело: повідомлення Генпрокуратури

Деталі: У повідомленні зазначається, що Рябошапка підписав наказ про звільнення Стрижевської "керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру".

Ця стаття визначає повноваження генпрокурора, зокрема, призначення та звільнення прокурорів ГПУ та прокурорів на адміністративні посади.

Наказ був підписаний 18 вересня.

Стрижевська була призначена заступницею попереднього генпрокурора Юрія Луценка у липні 2016 року.

Що було раніше: Рябошапка звільнив інших своїх заступників: головного військового прокурора Анатолія Матіоса, Юрія Севрука та Дмитра Сторожука.