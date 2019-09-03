Підлеглий Луценка втручався  у справу Калєтніка 2 місяці, доки її не закрив – ЗМІ

Джерело: розслідування "Наших грошей з Денисом Бігусом".

Заступник генпрокурора Сергій Кізь, який на минулому тижні закрив справу колишнього віце-спікера Ігоря Калєтніка, намагався у неї втрутися ще з початку липня.

Деталі: Калєтнік керував засіданням Верховної Ради 16 січня 2014 року і був фігурантом справи "Диктаторських законів 16 січня".

Сергій Кізь

Кізя призначили старшим групи прокурорів у цій справі 30 липня 2019 року, майже через місяць після призначення на посаду заступник генпрокурора.

Постанову про призначення Кізя старшим групи прокурорів видав т.в.о. генпрокурора Дмитро Сторожук, бо Юрій Луценко у той день перебував у відпустці.

Журналісти стверджують, що Кізь ще до призначення Сторожуком особисто давав вказівку призначити його старшим групи прокурорів Олексію Донському. Донський тоді очолював відділ прокурорів, який вів справу Калєтніка.

Дослівно Донський: "Кізем була поставлена незаконна вказівка підготувати постанову про зміну групи прокурорів. Мною і моїм прокурором було відмовлено йому у виконанні цієї вказівки. Але невдовзі ця постанова - я не знаю, ким вона підготовлена - з’явилась".

Донський розповів, що на нараді в липні Кізь виказував особливу зацікавленість Калєтником, коли ще не був старшим групи прокурорів у цій справі.

Дослівно Донський: "В цьому провадженні - багато підозрюваних. Але, з урахуванням змісту цієї наради і подій навколо неї, я розумію, що найбільше цікавить особа Калєтніка".

Також про зацікавленість Кізя підозрюваним Калєтніком розповів Андрій Радіонов - начальник слідчого відділу ГПУ, який розслідує цю справу.

Дослівно Радіонов: "Коли звідти (від прокурорів - ред.) телефонували сюди, то питали: "А де Калєтнік?". Не питали про інших фігурантів, а питали саме про одного з фігурантів, саме Калєтніка".

Радіонов вважає, що Кізя незаконно включили у це кримінальне провадження і призначили старшим прокурором. За його словами, є лише декілька підстав, щоб змінювати групу прокурорів: звільнення або хвороба прокурора і неефективне розслідування. Але висновку про неефективність розслідування не було.

Сам Кізь, на питання, навіщо йому потрібно було ставати старшим прокурором у справі Ігоря Калєтніка, відповів: "Для того, щоб ознайомитися із матеріалами кримінального провадження. Сам факт того, що я став старшим у групі прокурорів - це для того, щоб ознайомитися з матеріалами".

Водночас, Донський і Радіонов стверджують, що Кізь закрив провадження, так і не ознайомившись із матеріалами.

Журналісти відзначають, що підвищений інтерес до справи Калєтніка Кізь почав проявляти майже одразу після призначення заступником генпрокурора - 3 липня.

Що було раніше: 31 серпня управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури заявило, що в останній день Юрія Луценка на посаді генерального прокурора ГПУ закрила кримінальне провадження проти екс-першого заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калєтніка, який є підозрюваним у справі "диктаторських законів 16 січня".

Там також заявили, що увечері 29 серпня Луценко забрав від слідчих управління спецрозслідувань ГПУ 20 кримінальних проваджень на підставі "неефективного здійснення досудового розслідування".

У Луценка заявили, що провадження щодо екс-першого заступника спікера ВР Ігоря Калєтніка було закрито законно, а 20 справ передані від управління спецрозслідувань ГПУ до інших органів за підслідністю.