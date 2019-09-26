Генпрокурор уволил двух замов времен Луценко

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Четверг, 26 сентября 2019, 13:13

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил от должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука.

Источник: сайт ГПУ

Детали: Отмечается, что Рябошапка 25 сентября подписал приказы об увольнении с должностей Кизя и Столярчука в связи с вступлением в действие закона о реформе прокуратуры.

 
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Юрия Столярчука "догнал" выговор

Что произошло ранее: Рябошапка освободил от должностей заместителей генпрокурора Анжелу Стрижевскую, Юрия Севрука, Дмитрия Сторожука, главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

История вопроса:

  • 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" и дал старт реформе.
  • Согласно принятому закону, Генпрокуратуру должны переименовать в "Офис генерального прокурора". Военную прокуратуру ликвидируют, штат прокуратуры уменьшат в результате переаттестации. Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров приостановят до 1 января 2021 года. К генеральному прокурору вернут требование иметь высшее юридическое образование.
  • В 2017 году заместитель Юрия Луценко Юрий Столярчук получил выговор от комиссии прокуроров за то, что незаконно вывел из дела Виктора Пшонки подозреваемого в земельном рейдерстве. Луценко выговор так и не подписал.
  • В феврале 2019 года Верховный Суд окончательно признал, что Столярчук должен был получить выговор.

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура


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