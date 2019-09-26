Генпрокурор уволил двух замов времен Луценко

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил от должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука.

Источник: сайт ГПУ

Детали: Отмечается, что Рябошапка 25 сентября подписал приказы об увольнении с должностей Кизя и Столярчука в связи с вступлением в действие закона о реформе прокуратуры.

Юрия Столярчука "догнал" выговор

Что произошло ранее: Рябошапка освободил от должностей заместителей генпрокурора Анжелу Стрижевскую, Юрия Севрука, Дмитрия Сторожука, главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

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