Генпрокурор уволил двух замов времен Луценко
Четверг, 26 сентября 2019, 13:13
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил от должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука.
Источник: сайт ГПУ
Детали: Отмечается, что Рябошапка 25 сентября подписал приказы об увольнении с должностей Кизя и Столярчука в связи с вступлением в действие закона о реформе прокуратуры.
Что произошло ранее: Рябошапка освободил от должностей заместителей генпрокурора Анжелу Стрижевскую, Юрия Севрука, Дмитрия Сторожука, главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
История вопроса:
- 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" и дал старт реформе.
- Согласно принятому закону, Генпрокуратуру должны переименовать в "Офис генерального прокурора". Военную прокуратуру ликвидируют, штат прокуратуры уменьшат в результате переаттестации. Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров приостановят до 1 января 2021 года. К генеральному прокурору вернут требование иметь высшее юридическое образование.
- В 2017 году заместитель Юрия Луценко Юрий Столярчук получил выговор от комиссии прокуроров за то, что незаконно вывел из дела Виктора Пшонки подозреваемого в земельном рейдерстве. Луценко выговор так и не подписал.
- В феврале 2019 года Верховный Суд окончательно признал, что Столярчук должен был получить выговор.
Украинская правда