Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля.

Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

"Эта жалоба не должна была скрываться от Конгресса. Она выявила серьезные нарушения, и генеральный инспектор признал их неотложными и достоверными. Эта жалоба является дорожной картой нашего расследования и дает значительную информацию Комитету для дальнейшей работы с другими свидетелями и документами. И это подтверждается записью звонков, опубликованной вчера", - сказал председатель комитета сенатор-демократ Адам Шифф.

Сотрудник написал, что звонок от 25 июля вызвал у чиновников Белого дома "обеспокоенность тем, что произошло".

В жалобе отмечается, что юристы Белого дома "уже обсуждали вопрос о том, как относиться к разговору в связи с вероятностью, что они были свидетелями того, что президент злоупотребляет своим служебным положением для личной выгоды".

Накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через которую в США начали процедуру импичмента американского лидера.

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20190812 Whistleblower Complaint Unclass (Text) ​

В частности, в жалобе указывается, что высокопоставленные чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограмме телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Чиновники Белого дома сказали мне, что юристы Белого дома "поручили" удалить электронную стенограмму с компьютерной системы, в которой такие стенограммы обычно сохраняются для согласования, доработки и распространения среди чиновников на уровне правительства", - говорится в тексте.

Однако, по данным информатора, стенограмму загрузили в отдельную электронную систему, которая в других случаях используется для хранения и обработки секретной информации любого особенно чувствительного характера.

Один чиновник Белого дома охарактеризовал этот поступок как злоупотребление этой электронной системой, поскольку звонок не содержал никаких чувствительных вопросов с точки зрения национальной безопасности.

Также в жалобе сообщается, что президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы вице-президент Майк Пенс отменил запланированный визит на инаугурацию Владимира Зеленского.

Информатор решил в своей жалобе сообщить об этом факте, поскольку, по его мнению, это может быть связано с общими усилиями по давлению на руководство Украины.

"Я узнал от американских чиновников, что 14 мая или около того, президент проинструктировал вице-президента Пенса отменить его запланированную поездку в Украину на инаугурацию Зеленского 20 мая", - говорится в жалобе.

Вместо вице-президента американскую делегацию возглавил министр энергетики Рик Перри.

Как отметил сотрудник спецслужб, таким образом Трамп якобы хотел показать, что он не хочет встречаться с Зеленским, пока не увидел, какую линию поведения выберет украинский президент.

Жалобщик также сообщил, что персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани связывался с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом и главой Службы безопасности Украины Иваном Баканов.

"Независимые друг от друга американские чиновники сказали мне, что господин Джулиани частно обращался ко многим другим советникам Зеленского, включая руководителя Офиса президента Андрея Богдана и исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова", - говорится в жалобе.

В то же время жалобщик заявляет, что ему не известно, состоялись ли какие-то конкретные встречи.

"Я не знаю, встречались ли эти чиновники, говорили ли с господином Джулиани, но мне несколько официальных лиц США сказали, что господин Ермак (помощник Зеленского Андрей Ермак - ред.) и господин Баканов намеревались поехать в Вашингтон в середине августа", - сказано в тексте.

Жалобщик также приводит информацию о встрече в августе в Мадриде Джулиани и Ермака, о которой уже писали американские СМИ.

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