Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

"Эта жалоба не должна была скрываться от Конгресса. Она выявила серьезные нарушения, и генеральный инспектор признал их неотложными и достоверными. Эта жалоба является дорожной картой нашего расследования и дает значительную информацию Комитету для дальнейшей работы с другими свидетелями и документами. И это подтверждается записью звонков, опубликованной вчера", - сказал председатель комитета сенатор-демократ Адам Шифф.

Сотрудник написал, что звонок от 25 июля вызвал у чиновников Белого дома "обеспокоенность тем, что произошло".

В жалобе отмечается, что юристы Белого дома "уже обсуждали вопрос о том, как относиться к разговору в связи с вероятностью, что они были свидетелями того, что президент злоупотребляет своим служебным положением для личной выгоды".

Накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через которую в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Европейская правда