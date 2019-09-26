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Адвокат Трампа Джуліані зв’язувався з Богданом і Бакановим – спецслужби

Четвер, 26 вересня 2019, 18:12
Адвокат Трампа Джуліані зв’язувався з Богданом і Бакановим – спецслужби

Персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані зв’язувався з головою Офісу президента України Андрієм Богданом і головою Служби безпеки України Іваном Бакановим.

Про це йдеться у тексті розсекреченої скарги неназваного співробітника американських спецслужб.

"Незалежні одне від одного американські чиновники сказали мені, що пан Джуліані приватно звертався до багатьох інших радників Зеленського, включаючи керівника Офісу президента Андрія Богдана та виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова", - сказано у скарзі.

Скаржник посилається на доповідь щодо організованої злочинності та корупції (OCCRP) від 22 липня, згідно з якою два співробітники Джуліані виїхали до Києва у травні 2019 року та зустрілися з Бакановим та радником Зеленського, Сергієм Шефіром.

Водночас скаржник заявляє, що йому не відомо, чи відбувалися якісь конкретні зустрічі.

"Я не знаю, чи зустрічалися ці чиновники, чи говорили з паном Джуліані, але мені кілька офіційних осіб США сказали, що пан Єрмак (помічник Зеленського Андрій Єрмак – ред.) та пан Баканов мали намір поїхати до Вашингтона в середині серпня", - сказано в тексті.

Скаржник також наводить інформацію про зустріч у серпні у Мадриді Джуліані та Єрмака, про яку вже писали американські ЗМІ.

Нагадаємо:

  • У скарзі вказується, що президент США Дональд Трамп розпорядився, щоб віцепрезидент Майк Пенс скасував планований візит на інавгурацію Володимира Зеленського.
  • Також вказується, що високопоставлені чиновники Білого дому намагалися закрити доступ до стенограми телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • Із тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

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Українська правда
Теми: БогданБаканов
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