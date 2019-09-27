У Пентагоні вирішили відправити до Саудівської Аравії радари і батарею ракет "Патріот"

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П'ятниця, 27 вересня 2019, 00:16

У штаб-квартирі Міністерства оборони США планують відправити в Саудівську Аравію чотири радіолокаційні системи, батарею ракет "Патріот" і близько 200 осіб допоміжного персоналу.

Джерело: Reuters.

"У своїй заяві військові США заявили, що вони також надають додаткові можливості для "підготовки до розгортання замовлень", що означає, що вони можуть бути мобілізовані швидше в умовах кризи. До них відносяться дві додаткові ракетні батареї Patriot і система захисту терміналу у високогірній зоні, або THAAD", - йдеться в повідомленні.

Таке рішення прийнято у зв'язку з нещодавньою атакою на нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії.

Нагадаємо:

  • В ніч на 14 вересня в Саудівській Аравії на території одного з найбільших в світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотників сталася пожежа.
  • В результаті видобуток нафти в країні скоротився вдвічі - це близько 5% добового видобутку нафти у світі.
  • Відповідальність за напад взяли повстанці-хусити з Ємену. Вони заявили, що при атаці було використано 10 безпілотників і що вона стала відповіддю на участь Саудівської Аравії в єменському збройному конфлікті.
  • Президент США Дональд Трамп наказав виділити нафту з резервів країни для стабілізації ситуації на нафтовому ринку.
  • Пізніше Трамп заявив, що Сполучені Штати вважають, що вони знають, хто стоїть за атаками на саудівські нафтові об'єкти і знаходяться "в бойовій готовності".
  • Глава Пентагону Марк Еспер заявив, що США у співпраці з партнерами вивчають питання, які дії слід зробити у відповідь на атаки проти нафтових підприємств Саудівської Аравії.



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Теми: США Саудівська Аравія нафта


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