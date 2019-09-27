В Пентагоне решили отправить в Саудовскую Аравию радары и батарею ракет "Патриот"

В штаб-квартире Министерства обороны США планирует отправить в Саудовскую Аравию четыре радиолокационные системы, батарею ракет "Патриот" и около 200 человек вспомогательного персонала.

Источник: Reuters.

"В своем заявлении военные США заявили, что они также предоставляют дополнительные возможности для "подготовки к развертыванию заказов", что означает, что они могут быть мобилизованы быстрее в условиях кризиса. К ним относятся две дополнительные ракетные батареи Patriot и система защиты терминала в высокогорной зоне, или THAAD", - говорится в сообщении.

Такое решение принято в связи с недавней атакой на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

Напомним: