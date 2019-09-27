В Пентагоне решили отправить в Саудовскую Аравию радары и батарею ракет "Патриот"

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Пятница, 27 сентября 2019, 00:16

В штаб-квартире Министерства обороны США планирует отправить в Саудовскую Аравию четыре радиолокационные системы, батарею ракет "Патриот" и около 200 человек вспомогательного персонала.

Источник: Reuters.

"В своем заявлении военные США заявили, что они также предоставляют дополнительные возможности для "подготовки к развертыванию заказов", что означает, что они могут быть мобилизованы быстрее в условиях кризиса. К ним относятся две дополнительные ракетные батареи Patriot и система защиты терминала в высокогорной зоне, или THAAD", - говорится в сообщении.

Такое решение принято в связи с недавней атакой на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

Напомним:

  • В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.  
  • В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое – это около 5% суточной добычи нефти в мире.
  • Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте. 
  • Президент США Дональд Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.
  • Позже Трамп заявил, что Соединенные Штаты считают, что они знают, кто стоит за атаками на саудовские нефтяные объекты и находятся "в боевой готовности".
  • Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США в сотрудничестве с партнерами изучают вопрос, какие действия следует предпринять в ответ на атаки против нефтяных компаний Саудовской Аравии.

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Темы: США Саудовская Аравия нефть


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