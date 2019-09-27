НАБУ не расследует деятельность сына Байдена в компании Burisma
Расследование НАБУ по компании Burisma Limited не касается периода, когда сын Байдена Хантер стал одним из членов Наблюдательного совета этой компании.
Источник: пресс-служба НАБУ
Дословно: "НАБУ расследует уголовное производство по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии времен президента Януковича при выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряде предприятий, учредителем которых является Burisma Limited, а конечным бенефициарным владельцем - эксминистр экологии..
Детали: В НАБУ напомнили, что события, которые расследуют детективы НАБУ по этому делу, охватывают период 2010-2012 годов.
Изменения произошедшие в 2014 году, когда сын Байдена Хантер стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, никогда не были предметом расследования НАБУ.
В бюро подчеркнули, что проверка деятельности членов правления частных субъектов хозяйствования в периоды, которые не имеют отношения к охватываемому периоду возможного совершения уголовного преступления не является задачей НАБУ.
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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст разговора
Предыстория:
- 16 февраля 2016 года президент Порошенко попросил тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
- Генпрокурор написал заявление, и Верховная Рада согласовала его увольнение.
- В 2018 году бывший вице-президент США, а теперь кандидат в президенты Штатов, Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.
- Президент США Дональд Трамп назвал "позорным" поведение Байдена, а адвокат Трампа Рудольф Джулиани выразил мнение, что Байден мог руководствоваться бизнес-интересами сына.
- Сын Байдена в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
- В разговоре с Зеленским Трам сказал, что Байден якобы хвастался увольнением Шокина, и попросил президента Украины разобраться с ситуацией.
- Из-за этого телефонного разговора сотрудник американской разведки пожаловался на возможное давление Трампа на Зеленского, а в парламенте решили инициировать официальный запрос об импичменте.
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