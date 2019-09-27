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НАБУ не расследует деятельность сына Байдена в компании Burisma

Пятница, 27 сентября 2019, 16:53

Расследование НАБУ по компании Burisma Limited не касается периода, когда сын Байдена Хантер стал одним из членов Наблюдательного совета этой компании.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "НАБУ расследует уголовное производство по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии времен президента Януковича при выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряде предприятий, учредителем которых является Burisma Limited, а конечным бенефициарным владельцем - эксминистр экологии..

Детали: В НАБУ напомнили, что события, которые расследуют детективы НАБУ по этому делу, охватывают период 2010-2012 годов.

Изменения произошедшие в 2014 году, когда сын Байдена Хантер стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, никогда не были предметом расследования НАБУ.

В бюро подчеркнули, что проверка деятельности членов правления частных субъектов хозяйствования в периоды, которые не имеют отношения к охватываемому периоду возможного совершения уголовного преступления не является задачей НАБУ.

Знать больше: Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст разговора

Предыстория:

  • 16 февраля 2016 года президент Порошенко попросил тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
  • Генпрокурор написал заявление, и Верховная Рада согласовала его увольнение.
  • В 2018 году бывший вице-президент США, а теперь кандидат в президенты Штатов, Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.
  • Президент США Дональд Трамп назвал "позорным" поведение Байдена, а адвокат Трампа Рудольф Джулиани выразил мнение, что Байден мог руководствоваться бизнес-интересами сына.
  • Сын Байдена в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
  • В разговоре с Зеленским Трам сказал, что Байден якобы хвастался увольнением Шокина, и попросил президента Украины разобраться с ситуацией.
  • Из-за этого телефонного разговора сотрудник американской разведки пожаловался на возможное давление Трампа на Зеленского, а в парламенте решили инициировать официальный запрос об импичменте.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУТрампЗеленский
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