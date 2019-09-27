НАБУ не расследует деятельность сына Байдена в компании Burisma

Расследование НАБУ по компании Burisma Limited не касается периода, когда сын Байдена Хантер стал одним из членов Наблюдательного совета этой компании.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "НАБУ расследует уголовное производство по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии времен президента Януковича при выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряде предприятий, учредителем которых является Burisma Limited, а конечным бенефициарным владельцем - эксминистр экологии..

Детали: В НАБУ напомнили, что события, которые расследуют детективы НАБУ по этому делу, охватывают период 2010-2012 годов.

Изменения произошедшие в 2014 году, когда сын Байдена Хантер стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, никогда не были предметом расследования НАБУ.

В бюро подчеркнули, что проверка деятельности членов правления частных субъектов хозяйствования в периоды, которые не имеют отношения к охватываемому периоду возможного совершения уголовного преступления не является задачей НАБУ.

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