НАБУ не расследует деятельность сына Байдена в компании Burisma

417 просмотров
Пятница, 27 сентября 2019, 16:53

Расследование НАБУ по компании Burisma Limited не касается периода, когда сын Байдена Хантер стал одним из членов Наблюдательного совета этой компании.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "НАБУ расследует уголовное производство по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии времен президента Януковича при выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряде предприятий, учредителем которых является Burisma Limited, а конечным бенефициарным владельцем - эксминистр экологии..

Детали: В НАБУ напомнили, что события, которые расследуют детективы НАБУ по этому делу, охватывают период 2010-2012 годов.

Изменения произошедшие в 2014 году, когда сын Байдена Хантер стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, никогда не были предметом расследования НАБУ.

В бюро подчеркнули, что проверка деятельности членов правления частных субъектов хозяйствования в периоды, которые не имеют отношения к охватываемому периоду возможного совершения уголовного преступления не является задачей НАБУ.

Знать больше: Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст разговора

Предыстория:

  • 16 февраля 2016 года президент Порошенко попросил тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
  • Генпрокурор написал заявление, и Верховная Рада согласовала его увольнение.
  • В 2018 году бывший вице-президент США, а теперь кандидат в президенты Штатов, Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.
  • Президент США Дональд Трамп назвал "позорным" поведение Байдена, а адвокат Трампа Рудольф Джулиани выразил мнение, что Байден мог руководствоваться бизнес-интересами сына.
  • Сын Байдена в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
  • В разговоре с Зеленским Трам сказал, что Байден якобы хвастался увольнением Шокина, и попросил президента Украины разобраться с ситуацией.
  • Из-за этого телефонного разговора сотрудник американской разведки пожаловался на возможное давление Трампа на Зеленского, а в парламенте решили инициировать официальный запрос об импичменте.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: НАБУ Трамп Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко приходил на допрос в НАБУ 27 сентября 2019, 16:05
Без "поправок Лозового". Почему отмена депутатской неприкосновенности невозможна без изменений в УПК 27 сентября 2019, 08:00
Директор НАБУ: Последние 4 месяца работать стало проще 26 сентября 2019, 12:23
Все новости
Главные новости
Мендель о журналисте "Схем": Я не толкала и не бросалась, а останавливала
Данилюк увольняется из-за конфликта с Богданом – источник
ГБР заочно вручило подозрение Жеваго
Данилюк написал заявление об увольнении
Все новости
здоровье

10 продуктов, которые понравятся вашему мозгу

Фото

45 мест, которые стоит посетить фанатам Гарри Поттера

здоровье

Антисептики для рук неэффективны против вируса гриппа

Поиск по сайту
Архив
Весь архів