Палата представників відхилила резолюцію проти імпічменту Трампу
Палата представників Конгресу США, контрольована Демократичною партією, відхилила резолюцію республіканців проти офіційного розслідування з метою винесення імпічменту президенту Дональду Трампу.
Джерело: Reuters
Деталі: Документ був винесений на голосування лідером республіканської меншості в Палаті представників Кевіном Маккарті.
Проти резолюції було подано 222 голоси, за - 184.
Резолюція і подальше голосування, нагадують ЗМІ, вкотре підкреслюють глибокі протиріччя між республіканцями й демократами в нижній палаті Конгресу навколо розслідування дій президента Трампа.
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Передісторія:
- 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
- Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
- 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб на порушення під час телефонного дзвінка Трампа з Зеленським.
- У телефонній розмові Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування діяльності сина Джо Байдена Данкана Хантера в Україні, який входив до складу наглядової ради газової компанії Burisma, причетної до корупційних схем.
- Байден є головним конкурентом Трампа на президентських виборах 2020 року.