Палата представників відхилила резолюцію проти імпічменту Трампу

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П'ятниця, 27 вересня 2019, 22:43

Палата представників Конгресу США, контрольована Демократичною партією, відхилила резолюцію республіканців проти офіційного розслідування з метою винесення імпічменту президенту Дональду Трампу.

Джерело: Reuters

Деталі: Документ був винесений на голосування лідером республіканської меншості в Палаті представників Кевіном Маккарті.

Проти резолюції було подано 222 голоси, за - 184.

Резолюція і подальше голосування, нагадують ЗМІ, вкотре підкреслюють глибокі протиріччя між республіканцями й демократами в нижній палаті Конгресу навколо розслідування дій президента Трампа.

Знати більше: Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу

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Передісторія:

  • 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
  • Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
  • 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб на порушення під час телефонного дзвінка Трампа з Зеленським.
  • У телефонній розмові Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування діяльності сина Джо Байдена Данкана Хантера в Україні, який входив до складу наглядової ради газової компанії Burisma, причетної до корупційних схем.
  • Байден є головним конкурентом Трампа на президентських виборах 2020 року.

Українська правда

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Теми: Трамп імпічмент


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