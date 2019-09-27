Палата представників відхилила резолюцію проти імпічменту Трампу

Палата представників Конгресу США, контрольована Демократичною партією, відхилила резолюцію республіканців проти офіційного розслідування з метою винесення імпічменту президенту Дональду Трампу.

Джерело: Reuters

Деталі: Документ був винесений на голосування лідером республіканської меншості в Палаті представників Кевіном Маккарті.

Проти резолюції було подано 222 голоси, за - 184.

Резолюція і подальше голосування, нагадують ЗМІ, вкотре підкреслюють глибокі протиріччя між республіканцями й демократами в нижній палаті Конгресу навколо розслідування дій президента Трампа.

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