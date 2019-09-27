Палата представителей отклонила резолюцию против импичмента Трампу

Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, отклонила резолюцию республиканцев против официального расследования с целью вынесения импичмента президенту Дональду Трампу.

Источник: Reuters

Детали: Документ был вынесен на голосование лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти.

Против резолюции было подано 222 голоса, за - 184.

Резолюция и дальнейшее голосование, как напоминают СМИ, в очередной раз подчеркивают глубокие противоречия между республиканцами и демократами в нижней палате Конгресса вокруг расследования действий президента Трампа.

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