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Палата представителей отклонила резолюцию против импичмента Трампу

Пятница, 27 сентября 2019, 22:43

Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, отклонила резолюцию республиканцев против официального расследования с целью вынесения импичмента президенту Дональду Трампу.

Источник: Reuters

Детали: Документ был вынесен на голосование лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти.

Против резолюции было подано 222 голоса, за - 184.

Резолюция и дальнейшее голосование, как напоминают СМИ, в очередной раз подчеркивают глубокие противоречия между республиканцами и демократами в нижней палате Конгресса вокруг расследования действий президента Трампа.

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Предыстория:

  • 24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб на нарушения в ходе телефонного звонка Трампа с Зеленским.
  • В телефонном разговоре Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование деятельности сына Джо Байдена Данкана Хантера в Украине, входившего в состав набсовета причастной к коррупционным схемам газовой компании Burisma.
  • Байден является главным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года.

Украинская правда
Темы: Трампимпичмент
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