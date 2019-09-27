Палата представителей отклонила резолюцию против импичмента Трампу
Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, отклонила резолюцию республиканцев против официального расследования с целью вынесения импичмента президенту Дональду Трампу.
Источник: Reuters
Детали: Документ был вынесен на голосование лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти.
Против резолюции было подано 222 голоса, за - 184.
Резолюция и дальнейшее голосование, как напоминают СМИ, в очередной раз подчеркивают глубокие противоречия между республиканцами и демократами в нижней палате Конгресса вокруг расследования действий президента Трампа.
Знать больше: Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу
Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа
Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы
Предыстория:
- 24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб на нарушения в ходе телефонного звонка Трампа с Зеленским.
- В телефонном разговоре Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование деятельности сына Джо Байдена Данкана Хантера в Украине, входившего в состав набсовета причастной к коррупционным схемам газовой компании Burisma.
- Байден является главным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года.