Союз журналистов призвал Мендель извиниться
Национальный союз журналистов Украины призывает Офис президента и пресс-секретаря президента Юлию Мендель "пересмотреть отношение к журналистам" и извиниться за некорректное поведение в отношении представителей СМИ.
Источник: председатель НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook
Прямая речь: "Пресс-секретарь президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов. И дружеские объятия, и отталкивания-оттягивание - это не то поведение, с которым журналисты должны мириться.
...Национальный союз журналистов Украины обращается к Офису президента и пресс-секретарю президента Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли.
И главное, новая команда должна строить корректные отношения с журналистами, признавая, что общение с независимыми медиа - это важная обязанность демократической власти, ответственной перед гражданами".
Детали: Томиленко выразил солидарность с журналистами программы "Схемы: коррупция в деталях" и американским журналистом Кристофером Миллером, который работает в Киеве для "Радио Свобода".
"Власть во всем мире ищет форматы избегания неконтролируемых контактов с независимыми журналистами. И это естественно. Чиновник (как и каждый человек) боится неудобных вопросов. Но препятствование журналистской деятельности - худшая из возможных реакций власти", - добавил председатель НСЖУ.
Что произошло ранее: Журналист "Схем" Сергей Андрушко пытался напрямую задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому и руководителю Офиса президента Андрею Богдану. Спикер и охрана президента не давали ему это сделать - придерживали его, мешая подойти к Богдану.
Позже Мендель объяснила, что "останавливала" журналиста "Схем" Сергея Андрушко, ибо он "вмешивался в личное пространство" первого лица государства.
Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовала полное видео общения журналиста Сергея Андрушко с пресс-секретарем президента Юлией Мендель. Также было опубликовано видео, как 13 сентября Мендель оттянула другого журналиста Кристофера Миллера от Зеленского, не дав ему задать вопрос.
Предыстория:
- "Схемы" подготовили расследование, в котором рассказали о ранее неизвестных фактах из биографии руководителя Офиса президента Андрея Богдана.
- В издании отмечают, что приложили немало усилий, чтобы получить комментарий самого Богдана.
- В сентябре 2019 года он в очередной раз отказался отвечать на вопрос журналиста "Схем" по фактам из этого расследования. Отказали на Банковой и на письменную просьбу об интервью с руководителем ОП.
- Расследователи выяснили, что Андрей Богдан получил звание заслуженного юриста Украины согласно указу третьего президента Виктора Ющенко за возвращение "Никопольского завода ферросплавов" в государственную собственность. Однако завод государство себе не вернуло.
- Кроме того, согласно материалам "Схем", Богдан 19-20 ноября 2013 года, накануне отмены евроинтеграции Украины, летал на переговоры в Россию в составе правительственной делегации во главе с премьером Николаем Азаровым.