Союз журналистов призвал Мендель извиниться

Национальный союз журналистов Украины призывает Офис президента и пресс-секретаря президента Юлию Мендель "пересмотреть отношение к журналистам" и извиниться за некорректное поведение в отношении представителей СМИ.

Источник: председатель НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook

Прямая речь: "Пресс-секретарь президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов. И дружеские объятия, и отталкивания-оттягивание - это не то поведение, с которым журналисты должны мириться.

...Национальный союз журналистов Украины обращается к Офису президента и пресс-секретарю президента Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли.

И главное, новая команда должна строить корректные отношения с журналистами, признавая, что общение с независимыми медиа - это важная обязанность демократической власти, ответственной перед гражданами".

Детали: Томиленко выразил солидарность с журналистами программы "Схемы: коррупция в деталях" и американским журналистом Кристофером Миллером, который работает в Киеве для "Радио Свобода".

"Власть во всем мире ищет форматы избегания неконтролируемых контактов с независимыми журналистами. И это естественно. Чиновник (как и каждый человек) боится неудобных вопросов. Но препятствование журналистской деятельности - худшая из возможных реакций власти", - добавил председатель НСЖУ.

Что произошло ранее: Журналист "Схем" Сергей Андрушко пытался напрямую задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому и руководителю Офиса президента Андрею Богдану. Спикер и охрана президента не давали ему это сделать - придерживали его, мешая подойти к Богдану.

Позже Мендель объяснила, что "останавливала" журналиста "Схем" Сергея Андрушко, ибо он "вмешивался в личное пространство" первого лица государства.

Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовала полное видео общения журналиста Сергея Андрушко с пресс-секретарем президента Юлией Мендель. Также было опубликовано видео, как 13 сентября Мендель оттянула другого журналиста Кристофера Миллера от Зеленского, не дав ему задать вопрос.

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