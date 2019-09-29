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Глава МЗС Ірану: США почали "кібервійну"

Неділя, 29 вересня 2019, 15:59

Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Сполучені Штати почали кібервійну проти його країни.

Джерело: коментар Заріфа в передачі на NBC "Meet The Press", повідомляє IRNA, Hromadske 

Деталі: Заріф відкинув заяви США про втручання Ірану в американські вибори, зазначивши, що Іран "не втручається у внутрішні справи іншої країни". При цьому глава МЗС Ірану заявив, що "йде кібервійна".

Дослівно: "Сполучені Штати почали цю кібервійну з нападу на наші ядерні об'єкти дуже небезпечним, безвідповідальним способом, який міг вбити мільйони людей".

Разом з тим Заріф нагадав про вірус StuxNet, який використовували проти Ірану. Існує припущення, що StuxNet є спеціалізованою розробкою спецслужб Ізраїлю і США, яка спрямована проти ядерного проекту Ірану. У 2010 році за допомогою цього вірусу зупинили іранські центрифуги зі збагачення уранового палива.

Раніше міністр зв'язку і інформаційних технологій Ірану Мохаммад-Джавад Азарі Джахромі заявив, що за минулий рік Іран знешкодив 33 мільйони кібератак.

"Ми вже давно стикаємося з кібертероризмом, таким як StuxNet, і одностороннім підходом США, таким, як санкції", - заявив він.

Нагадаємо,

  • У серпні адміністрація США внесла міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа до списку санкцій.
  • У вересні президент США Дональд Трамп видав два розпорядження, що забороняють в'їзд на територію США офіційним представникам Венесуели і Ірану.
  • У ніч на 14 вересня в Саудівській Аравії на території одного з найбільших в світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотників сталася пожежа. В результаті видобуток нафти у країні скоротився вдвічі
  • Відповідальність за напад взяли повстанці-хусити з Ємену.
  • При цьому держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у нападах дронів на саудівський нафтопереробний завод та інші об'єкти компанії Saudi Aramco, заявивши, що США прагнуть уникнути війни з Іраном.
  • Також Помпео заявив, що президент США Дональд Трамп "вживе заходів", якщо ситуація у регіоні буде загострюватися.

Теми: ІранСША
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