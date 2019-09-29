Глава МИД Ирана: США начали "кибервойну"
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты начали кибервойну против его страны.
Источник: комментарий Зарифа в передаче на NBC "Meet The Press", сообщает IRNA, Hromadske
Детали: Зариф отверг заявления США о вмешательстве Ирана в американские выборы, отметив, что Иран "не вмешивается во внутренние дела другой страны". При этом глава МИД Ирана заявил, что "идет кибервойна".
Дословно: "Соединенные Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей".
Вместе с тем Зариф напомнил о вирусе StuxNet, который использовали против Ирана. Существует предположение, что StuxNet является специализированной разработку спецслужб Израиля и США, которая направлена против ядерного проекту Ирана. В 2010 году с помощью этого вируса остановили иранские центрифуги по обогащению уранового топлива.
Ранее министр связи и информационных технологий Ирана Мохаммад-Джавад Азари Джахроми заявил, что за минувший год Иран обезвредил 33 миллиона кибератак.
"Мы уже давно сталкиваемся с кибертерроризмом, таким как StuxNet, и односторонним подходом США, таким, как санкции", - заявил он.
Напомним,
- В августе администрация США внесла министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в санкционный список.
- В сентябре президент США Дональд Трамп издал два распоряжения, запрещающие въезд на территорию США официальным представителям Венесуэлы и Ирана.
- В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар. В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое.
- Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена.
- При этом госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападениях дронов на саудовский нефтеперерабатывающий завод и другие объекты компании Saudi Aramco, заявив, что США стремятся избежать войны с Ираном.
- Также Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп примет меры если ситуация в регионе будет обостряться.
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