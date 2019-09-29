Глава МИД Ирана: США начали "кибервойну"

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты начали кибервойну против его страны.

Источник: комментарий Зарифа в передаче на NBC "Meet The Press", сообщает IRNA, Hromadske

Детали: Зариф отверг заявления США о вмешательстве Ирана в американские выборы, отметив, что Иран "не вмешивается во внутренние дела другой страны". При этом глава МИД Ирана заявил, что "идет кибервойна".

Дословно: "Соединенные Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей".

Вместе с тем Зариф напомнил о вирусе StuxNet, который использовали против Ирана. Существует предположение, что StuxNet является специализированной разработку спецслужб Израиля и США, которая направлена ​​против ядерного проекту Ирана. В 2010 году с помощью этого вируса остановили иранские центрифуги по обогащению уранового топлива.

Ранее министр связи и информационных технологий Ирана Мохаммад-Джавад Азари Джахроми заявил, что за минувший год Иран обезвредил 33 миллиона кибератак.

"Мы уже давно сталкиваемся с кибертерроризмом, таким как StuxNet, и односторонним подходом США, таким, как санкции", - заявил он.

Напомним,