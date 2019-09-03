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Ще один учасник мітингу в Москві отримав 2 роки колонії

Вівторок, 3 вересня 2019, 15:32

Джерело: Дождь

Учасника акції за чесні вибори, яка відбулася 27 липня в Москві, Данила Бєглєця засудили до двох років позбавлення волі за звинувачення у нападі на співробітника Росгвардії.

Деталі: Звинувачення просило для Бєглєця 3 роки і 2 місяці колонії загального режиму.

"Порушник" визнав свою вину, вибачився перед співробітником Росгвардії і запропонував відшкодувати йому збитки в 10 тисяч рублів.

Адвокат Бєглєця Станіслав Рибчинський вважає вирок суворим і заполітизованим.

Передісторія:

  • Під час акції протесту 27 липня Бєглєць штовхнув співробітника Росгвардіі. Йому пред'явили звинувачення в "масових заворушеннях", проте пізніше перекваліфікували справу.
  • 3 вересня суд виніс вирок ще одному фігуранту справи про "масові заворушення" Івану Подкопаєву - він отримав 3 роки позбавлення волі.
  • Фігуранту "московської справи" Владиславу Синиці дали 5 років колонії за твіт, в якому він, нібито, закликав до насильства над дітьми поліцейських.
  • Всього у справі про "масові заворушення" в Росії 27 липня проходили 15 осіб, проте 3 вересня Слідчий комітет зняв звинувачення з чотирьох фігурантів.
  • Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
  • Під час акції 3 серпня було затримано більше тисячі людей.
  • 27 липня поліція застосувала проти мітингарів кийки. Тоді також понад тисячу осіб було затримано.
  • Також повідомлялося, що через участь у мітингу подружжя у Росії хочуть позбавити батьківських прав.

Теми: Росіяакціїсуд
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