Ще один учасник мітингу в Москві отримав 2 роки колонії
Джерело: Дождь
Учасника акції за чесні вибори, яка відбулася 27 липня в Москві, Данила Бєглєця засудили до двох років позбавлення волі за звинувачення у нападі на співробітника Росгвардії.
Деталі: Звинувачення просило для Бєглєця 3 роки і 2 місяці колонії загального режиму.
"Порушник" визнав свою вину, вибачився перед співробітником Росгвардії і запропонував відшкодувати йому збитки в 10 тисяч рублів.
Адвокат Бєглєця Станіслав Рибчинський вважає вирок суворим і заполітизованим.
Передісторія:
- Під час акції протесту 27 липня Бєглєць штовхнув співробітника Росгвардіі. Йому пред'явили звинувачення в "масових заворушеннях", проте пізніше перекваліфікували справу.
- 3 вересня суд виніс вирок ще одному фігуранту справи про "масові заворушення" Івану Подкопаєву - він отримав 3 роки позбавлення волі.
- Фігуранту "московської справи" Владиславу Синиці дали 5 років колонії за твіт, в якому він, нібито, закликав до насильства над дітьми поліцейських.
- Всього у справі про "масові заворушення" в Росії 27 липня проходили 15 осіб, проте 3 вересня Слідчий комітет зняв звинувачення з чотирьох фігурантів.
- Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
- Під час акції 3 серпня було затримано більше тисячі людей.
- 27 липня поліція застосувала проти мітингарів кийки. Тоді також понад тисячу осіб було затримано.
- Також повідомлялося, що через участь у мітингу подружжя у Росії хочуть позбавити батьківських прав.
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