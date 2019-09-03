Ще один учасник мітингу в Москві отримав 2 роки колонії

Джерело: Дождь

Учасника акції за чесні вибори, яка відбулася 27 липня в Москві, Данила Бєглєця засудили до двох років позбавлення волі за звинувачення у нападі на співробітника Росгвардії.

Деталі: Звинувачення просило для Бєглєця 3 роки і 2 місяці колонії загального режиму.

"Порушник" визнав свою вину, вибачився перед співробітником Росгвардії і запропонував відшкодувати йому збитки в 10 тисяч рублів.

Адвокат Бєглєця Станіслав Рибчинський вважає вирок суворим і заполітизованим.

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