Вища рада правосуддя звільнила скандального суддю часів Януковича
Джерело: Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності Вищої ради правосуддя
Вища рада правосуддя звільнила Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду України за вчинення дисциплінарного проступку.
Дослівно: "3 вересня Вища рада правосуддя розглянула на засіданні питання про звільнення Татькова Віктора Івановича з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 2 частини шостої статті 126 Конституції України".
Деталі: Татьков, згідно з рішенням ВРП, звільнений з посади у зв’язку з порушенням вимог щодо сумісництва.
Передісторія:
- 29 вересня 2016 року Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді, оскільки він підпадав під дію закону "Про очищення влади" (про люстрацію).
- 17 жовтня 2016 року ГПУ повідомила про підозру Татькову та його заступнику Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.
- Навесні 2018 року стало відомо, що екс-голова Вищого господарського суду Віктор Татьков попросив притулку в Австрії.
- У червні 2018 року Генеральна прокуратура заявляла, що вживає заходів для екстрадиції Татькова, але констатувала, що "процедура ускладнилася".
- 30 листопада 2018 року суд визнав незаконним звільнення Татькова.
- Розслідування журналістів програми "Схеми" з’ясувало, що на родичів та незаможних друзів екс-голови Вищого господарського суду записано близько сотні об’єктів нерухомості в Україні та під десяток в Іспанії.
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