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Вища рада правосуддя звільнила скандального суддю часів Януковича

Вівторок, 3 вересня 2019, 17:41

Джерело:  Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя звільнила Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду України за вчинення дисциплінарного проступку.

Дослівно: "3 вересня Вища рада правосуддя розглянула на засіданні питання про звільнення Татькова Віктора Івановича з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 2 частини шостої статті 126 Конституції України".

Деталі: Татьков, згідно з рішенням ВРП, звільнений з посади у зв’язку з порушенням вимог щодо сумісництва.

Передісторія: 

  • 29 вересня 2016 року Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді, оскільки він підпадав під дію закону "Про очищення влади" (про люстрацію).
  • 17 жовтня 2016 року ГПУ повідомила про підозру Татькову та його заступнику Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.
  • Навесні 2018 року стало відомо, що екс-голова Вищого господарського суду Віктор Татьков попросив притулку в Австрії.
  • У червні 2018 року Генеральна прокуратура заявляла, що вживає заходів для екстрадиції Татькова, але констатувала, що "процедура ускладнилася".
  • 30 листопада 2018 року суд визнав незаконним звільнення Татькова.
  • Розслідування журналістів програми "Схеми" з’ясувало, що на родичів та незаможних друзів екс-голови Вищого господарського суду записано близько сотні об’єктів нерухомості в Україні та під десяток в Іспанії.

Українська правда
Теми: судВРП
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