Вища рада правосуддя звільнила скандального суддю часів Януковича

Джерело: Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя звільнила Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду України за вчинення дисциплінарного проступку.

Дослівно: "3 вересня Вища рада правосуддя розглянула на засіданні питання про звільнення Татькова Віктора Івановича з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 2 частини шостої статті 126 Конституції України".

Деталі: Татьков, згідно з рішенням ВРП, звільнений з посади у зв’язку з порушенням вимог щодо сумісництва.

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