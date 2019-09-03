Українська сторона завершила демонтаж у Станиці Луганській

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Вівторок, 3 вересня 2019, 19:10

Джерело: Луганська облдержадміністрація

Українська сторона завершила повний демонтаж фортифікаційних споруд поблизу зруйнованого моста через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

Деталі: Роботи були зупинені приблизно за 200 метрів від зламу мосту, оскільки так звана "ЛНР" не надала СММ ОБСЄ гарантій безпеки.

 

З боку ОРДЛО демонтаж не здійснено.

Повідомлення відомства: "Візуально з української сторони можна бачити, що зі сторони т.зв. "ЛНР" на відстані приблизно 10 метрів від зламу мосту знаходиться будка типу "кунг", де нанесені літери "СЦКК". Ця будка буде створювати реальні перешкоди при будівництві мосту.

 

І тому стверджувати, що т.зв. "ЛНР" демонтувала всі свої споруди на зламі мосту, зарано".

Що було раніше: 29 серпня бойовики в Станиці Луганській встановили додаткові фортифікаційні споруди всупереч рішенню Тристоронньої контактної групи про демонтаж.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Донбас


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