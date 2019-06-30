Кучма: Попередньо, РФ відвела озброєння біля Станиці Луганської. В ОБСЄ мають підтвердити

За попередніми даними, війська з російської сторони з району Станиці Луганської були відведені, однак СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт.

Про це 29 червня заявив представник України в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) в Мінську Леонід Кучма, пише "Інтерфакс-Україна".

"За нашими попередніми даними, війська з російської сторони були відведені. Однак, СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт", - заявив Кучма.

Він додав, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ "найближчим часом проведе верифікацію відведення військових з району "Станиця Луганська" з обох сторін і представить остаточний висновок".

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