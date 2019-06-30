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Кучма: Попередньо, РФ відвела озброєння біля Станиці Луганської. В ОБСЄ мають підтвердити

Неділя, 30 червня 2019, 10:34
Кучма: Попередньо, РФ відвела озброєння біля Станиці Луганської. В ОБСЄ мають підтвердити

За попередніми даними, війська з російської сторони з району Станиці Луганської були відведені, однак СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт.

Про це 29 червня заявив представник України в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) в Мінську Леонід Кучма, пише "Інтерфакс-Україна".

"За нашими попередніми даними, війська з російської сторони були відведені. Однак, СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт", - заявив Кучма.

Він додав, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ "найближчим часом проведе верифікацію відведення військових з району "Станиця Луганська" з обох сторін і представить остаточний висновок".

Нагадаємо, 

  • 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках фронту - у районі н.п. Золоте, Станиця Луганська та на ділянці Петрівське-Богданівка, якщо там протягом певного періоду не буде обстрілів. Відповідно до угоди, українська армія і бойовики в районі КПВВ мають відійти від займаних позицій на 1 кілометр углиб.
  • 26 червня 2019 р. штаб ООС повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.
  • Російське видання ТАСС, посилаючись на представників незаконного збройного формування "ЛНР", повідомило, що бойовики також розпочали розведення сил і засобів на ділянці номер один "Станиця Луганська".
  • 27 червня штаб ООС повідомив, що в районі Станиці Луганської російсько-окупаційні війська завершили перший етап відведення своїх підрозділів – відійшли від пішохідного мосту. 
  • 28 червня Луганщину відвідав представник України у ТКГ Леонід Кучма, який спостерігав за виконанням процесу розведення військ у Станиці Луганській. 
  • Перший заступник голови Луганської ОДА Сергій Філь заявив, що українські військовослужбовці "відійшли на 500 метрів, а незаконні військові формування - на 1,5 кілометрів, відповідно до Мінських домовленостей". 
  • Згодом у сюжеті "5 каналу" було наведено слова керівника Станично-Луганської РДА, який заявив, що попри відведення українських військ "терористичні формування наразі не виконують домовленості і утримують військових на своєму блокпосту".

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяОРДЛООБСЄКучма
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