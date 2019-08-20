Бойовики зірвали синхронний демонтаж захисту біля Станиці Луганської – СЦКК
Джерело: повідомлення у Facebook української сторони СЦКК
Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській, однак окупанти відмовилися від "дзеркальних" дій.
Докладно: "В 11.00 годині, як було заявлено на передодні СММ ОБСЄ та Російській Федерації, українська сторона приступила до демонтажу фортифікаційних споруд, які розміщені на ділянці розведення № 1. Однак, російська сторона не надала згоду на демонтаж фортифікаційних споруд, тому НЗФ ОРЛО синхронно не розпочали демонтаж. Внаслідок чого українська сторона змушена була припинити зазначені вище роботи".
Деталі: Незаконні збройні формування РФ, погрожуючи зброєю, якої на ділянці розведення не повинно бути, також не допускають українську сторону для проведення ремонтних робіт на зруйнованій частині мосту.
Чому це важливо: Блокування окупаційною адміністрацією робіт в Станиці Луганській свідчить про небажання російськими найманцями та їхніми збройними формуваннями перейти до реальних дій щодо ремонту зруйнованої частини мосту.
Передісторія:
- 27 червня звершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
- 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської.
- 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. За його словами, це зафіксувала і підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
- 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО для розмінування території.