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Бойовики замість демонтажу встановили нові фортифікації в Станиці Луганській

Четвер, 29 серпня 2019, 22:23

Джерело: Дарка Оліфер, речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми

Бойовики зірвали ремонт мосту у Станиці Луганській, встановивши додаткові фортифікаційні споруди всупереч рішенню Тристоронньої контактної групи про демонтаж.

Деталі: 29 серпня ТКГ за участю представників ОРДЛО провела відеоконференцію.

Представники місії СММ ОБСЄ констатували, що бойовики замість того, щоб демонтувати фортифікаційні споруди, встановили контейнер із шинами з піском довкола нього.

Водночас місія засвідчила виконання українською стороною взятих на себе зобов'язань з розмінування.

Українська сторона висловила готовність відбудовувати міст цілодобово, щоб завершити роботи до кінця осені.

Що цьому передувало: 20 серпня українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській. Окупанти відмовилися від "дзеркальних" дій.

Чому це важливо: Дії НЗФ ОРДЛО свідчать про небажання перейти до реальних дій щодо ремонту зруйнованої частини мосту, а, отже, і мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Передісторія:

  • 27 червня звершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
  • 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської. 
  • 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
  • 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО.

Українська правда
Теми: ДонбасОРДЛО
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