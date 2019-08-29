Бойовики замість демонтажу встановили нові фортифікації в Станиці Луганській
Джерело: Дарка Оліфер, речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми
Бойовики зірвали ремонт мосту у Станиці Луганській, встановивши додаткові фортифікаційні споруди всупереч рішенню Тристоронньої контактної групи про демонтаж.
Деталі: 29 серпня ТКГ за участю представників ОРДЛО провела відеоконференцію.
Представники місії СММ ОБСЄ констатували, що бойовики замість того, щоб демонтувати фортифікаційні споруди, встановили контейнер із шинами з піском довкола нього.
Водночас місія засвідчила виконання українською стороною взятих на себе зобов'язань з розмінування.
Українська сторона висловила готовність відбудовувати міст цілодобово, щоб завершити роботи до кінця осені.
Що цьому передувало: 20 серпня українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській. Окупанти відмовилися від "дзеркальних" дій.
Чому це важливо: Дії НЗФ ОРДЛО свідчать про небажання перейти до реальних дій щодо ремонту зруйнованої частини мосту, а, отже, і мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Передісторія:
- 27 червня звершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
- 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської.
- 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
- 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО.