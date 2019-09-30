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За часів Данилюка РНБО так і не створила координаційний центр з реформи "Укроборонпрому"

Понеділок, 30 вересня 2019, 10:30

За три місяці рішення щодо створення Координаційного центру з впровадження реформи оборонно-промислового комплексу Радою національної безпеки та оборони так і не було ухвалене.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський із посиланням на лист Апарату РНБО.

Створення такого координаційного центру анонсувалося секретарем РНБО Олександром Данилюком на початку липня 2019 року.

 

За словами Данилюка, це мав бути робочий орган з пріоритетним завданням швидко  реформувати державний концерн "Укроборонпром" без корупції.

"Сама ідея створення координаційного центру з реформи ОПК входила в конфлікт з повноваженнями уряду щодо реформи державного оборонного замовлення та заявами нового директора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса про утворення професійної Наглядової ради над концерном",  - припустив Канєвський, і додав, - тож не дивно, що така ідея залишилася на папері".

Нагадаємо:

Минулого тижня стало відомо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади. За інформацією джерел, причиною став конфлікт із главою Офісу президента Андрієм Богданом, який триває вже кілька місяців.

Нещодавно новий гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що концерн трансформується у холдингову компанію, головний офіс якої буде центром прийняття ключових рішень.

Економічна правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБООлександр ДанилюкУкроборонпром
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