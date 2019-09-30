При Данилюке СНБО так и не создал координационный центр по реформе "Укроборонпрома"

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Понедельник, 30 сентября 2019, 10:30

За три месяца решение о создании Координационного центра по внедрению реформы оборонно-промышленного комплекса Советом национальной безопасности и обороны так и не было принято.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо Аппарата СНБО.

Создание такого координационного центра анонсировалось секретарем СНБО Александром Данилюком в начале июля 2019 года.

 

По словам Данилюка, это должен быть рабочий орган с приоритетной задачей быстро реформировать государственный концерн "Укроборонпром" без коррупции.

"Сама идея создания координационного центра по реформе ОПК входила в конфликт с полномочиями правительства по реформе государственного оборонного заказа и заявлениями нового директора "Укроборонпрома" Абромавичуса о создании профессионального Набсовета над концерном", - предположил Каневский, и добавил, - поэтому не удивительно, что такая идея осталась на бумаге".

Напомним:

На прошлой неделе стало известно, что Данилюк написал заявление об увольнении с должности. По информации источников, причиной стал конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев.

Недавно новый гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус заявил, что концерн трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений.

Экономическая правда

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Темы: СНБО Данилюк Укроборонпром


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