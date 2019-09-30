Загроза імпічменту Трампа: Луценко готовий свідчити в Конгресі США

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко запевняє, що готовий за необхідності давати свідчення у справі про імпічмент щодо президента Дональда Трампа в США.

Джерело: інтерв’ю Луценка ВВС

Пряма мова: "Чому б ні. Я абсолютно відкритий і знаю, що всі мої дії були законними, всі мої заяви були законними, я нічого не боюся. Я боюся за свою країну, тому що, здається, Україна зараз стала жертвою всередині великого американського шторму. Я хочу захистити свою країну".

Деталі: Луценко запевняє, що з Трампом ніколи не розмовляв, а от з його юристом Руді Джуліані зустрічався не раз і це розслідування таки обговорював. За його словами, це було звичайне спілкування, ніхто нікому завдань не ставив.

Екс-генпрокурор заявив про відсутність підстав проводити в Україні розслідування щодо опонента Трампа Джо Байдена та його сина. За словами Луценка, це все – юрисдикція Сполучених Штатів.

Що передувало: Екс-генпрокурор Юрій Луценко заявив, що текст скарги розвідника США в частині, де мова йде про нього, "маніпулятивний і не відповідає істині". Луценко заявив, що Хантер Байден не порушував законів України.

Передісторія:

Демократи в Палаті представників ініціювали процедуру імпічменту щодо Трампа.

Персональний адвокат президента США Руді Джуліані під час інтерв’ю телеканалу CNN випадково визнав, що намагався тиснути на представників української влади, щоб ті почали розслідування щодо родини Джо Байдена.

9 вересня три комітети Палати представників Конгресу США заявили, що розпочали "широкомасштабне розслідування" повідомлень про те, що президент Дональд Трамп, його адвокат Руді Джуліані та, можливо, інші чинили тиск на уряд України, щоб схилити його до сприяння кампанії з переобрання Трампа.

Наприкінці серпня видання "The New York Times" випустило матеріал про зустрічі адвоката президента США Рудольфа Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком. Йшлося, зокрема, про розслідування щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

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