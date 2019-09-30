Угроза импичмента Трампа: Луценко готов давать показания в Конгрессе США

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что готов при необходимости давать показания в деле об импичменте в отношении президента Дональда Трампа в США.

Источник: интервью Луценко ВВС

Прямая речь: "Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну".

Детали: Луценко уверяет, что с Трампом никогда не разговаривал, а вот с его юристом Руди Джулиани встречался не раз и это расследование таки обсуждал. По его словам, это было обычное общение, никто никому задач не ставил.

Экс-генпрокурор заявил об отсутствии оснований проводить в Украине расследование относительно оппонента Трампа Джо Байдена и его сына. По словам Луценко, это все - юрисдикция Соединенных Штатов.

Что было ранее: Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что текст жалобы разведчика США в части, где речь идет о нем, "манипулятивный и не соответствует истине". Луценко заявил, что Хантер Байден не нарушал законы Украины.

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