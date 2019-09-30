Угроза импичмента Трампа: Луценко готов давать показания в Конгрессе США
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что готов при необходимости давать показания в деле об импичменте в отношении президента Дональда Трампа в США.
Источник: интервью Луценко ВВС
Прямая речь: "Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну".
Детали: Луценко уверяет, что с Трампом никогда не разговаривал, а вот с его юристом Руди Джулиани встречался не раз и это расследование таки обсуждал. По его словам, это было обычное общение, никто никому задач не ставил.
Экс-генпрокурор заявил об отсутствии оснований проводить в Украине расследование относительно оппонента Трампа Джо Байдена и его сына. По словам Луценко, это все - юрисдикция Соединенных Штатов.
Что было ранее: Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что текст жалобы разведчика США в части, где речь идет о нем, "манипулятивный и не соответствует истине". Луценко заявил, что Хантер Байден не нарушал законы Украины.
История вопроса:
- Демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента Трампа.
- 20 сентября персональный адвокат президента США Руди Джулиани во время интервью телеканалу CNN случайно признал, что пытался давить на представителей украинской власти, чтобы те начали расследование относительно семьи Джо Байдена.
- 9 сентября три комитета Палаты представителей Конгресса США заявили, что начали "широкомасштабное расследование" сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и, возможно, другие оказывали давление на правительство Украины, чтобы склонить его к содействию кампании по переизбранию Трампа.
- В конце августа издание "The New York Times" выпустило материал о встрече адвоката президента США Рудольфа Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Речь шла, в частности, о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.