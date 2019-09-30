Рябошапка призначив нового прокурора Харківщини

6836 переглядів
Понеділок, 30 вересня 2019, 21:57

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив прокурором Харківщини очільника Харківської місцевої прокуратури №2 Олександра Фільчакова.

Джерело: заява генпрокурора, що є в розпорядженні УП

Дослівно: "Наказую призначити Фільчакова Олександра Васильовича на посаду прокурора Харківської області з 1 жовтня 2019 року, звільнивши його з посади керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області".

Деталі: Підставою звільнення вказана заява Фільчакова.

Що було раніше: 26 вересня Рябошапка звільнив призначеного місяць тому прокурора Харківської області Юрія Данильченка.

 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Харківська область прокуратура Рябошапка


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рябошапка звільнив прокурора Харківської області 26 вересня 2019, 12:16
Жінка знайшла людські рештки у щойно купленому будинку на Харківщині 2 вересня 2019, 03:47
Вчителі перекрили рух транспорту у Первомайську через закриття двох шкіл 1 вересня 2019, 23:08
Усі новини
Головні новини
Сенатори США вимагають розслідування зв'язків Хіларі Клінтон з Україною
“Замах” на Гонтареву: Порошенко натякнув на причетних і пообіцяв винагороду
Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО
Зеленський заявив, що Україна не веде розслідувань за наказом інших країн
Усі новини
Фото

Закулісся ідеальних фото в Instagram

посміхніться!

7 кулінарних примх вагітних, які змусять вас реготати

опитування

Кожна друга українка не знає, що можна, а чого не можна робити під час менструації