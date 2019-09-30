Рябошапка призначив нового прокурора Харківщини

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив прокурором Харківщини очільника Харківської місцевої прокуратури №2 Олександра Фільчакова.

Джерело: заява генпрокурора, що є в розпорядженні УП

Дослівно: "Наказую призначити Фільчакова Олександра Васильовича на посаду прокурора Харківської області з 1 жовтня 2019 року, звільнивши його з посади керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області".

Деталі: Підставою звільнення вказана заява Фільчакова.

Що було раніше: 26 вересня Рябошапка звільнив призначеного місяць тому прокурора Харківської області Юрія Данильченка.