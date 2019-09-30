Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рябошапка назначил нового прокурора Харьковской области

Понедельник, 30 сентября 2019, 21:57

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил прокурором Харьковской области главу Харьковской местной прокуратуры №2 Александра Фильчакова.

Источник: заявление генпрокурора в распоряжении УП

Дословно: "Приказываю назначить Фильчакова Александра Васильевича на должность прокурора Харьковской области с 1 октября 2019 года, освободив его от должности руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области".

Детали: Основанием освобождения указано заявление Фильчакова.

Что было раньше: 26 сентября Рябошапка уволил назначенного месяц назад прокурора Харьковской области Юрия Данильченко.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковская областьпрокуратураРябошапка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Харьковская область
Россияне трижды обстреляли Волчанск за ночь, есть раненый
На Харьковщине сняли запрет на культурно-развлекательные мероприятия
Враг артиллерией уничтожил вокзал на Харьковщине
Последние новости
13:45
В Днепре во время тревоги прогремели взрывы - СМИ
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
Все новости...
Реклама: