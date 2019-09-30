Рябошапка назначил нового прокурора Харьковской области

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Понедельник, 30 сентября 2019, 21:57

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил прокурором Харьковской области главу Харьковской местной прокуратуры №2 Александра Фильчакова.

Источник: заявление генпрокурора

Дословно: "Приказываю назначить Фильчакова Александра Васильевича на должность прокурора Харьковской области с 1 октября 2019 года, освободив его от должности руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области".

Детали: Основанием освобождения указано заявление Фильчакова.

Что было раньше: 26 сентября Рябошапка уволил назначенного месяц назад прокурора Харьковской области Юрия Данильченко.

 

Украинская правда

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Темы: Харьковская область прокуратура Рябошапка


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