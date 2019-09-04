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Закон про скасування недоторканності направили Зеленському

Середа, 4 вересня 2019, 05:02

Джерело: Верховна Рада 

Закон про скасування депутатської недоторканності направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Деталі: Ухвалений 3 вересня закон вже підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, після чого його було направлено на підпис президенту.

Проголосований законопроект був внесений в Раду ще в 2017 році тодішнім президентом Петром Порошенком.

Що було раніше

Передісторія:

  • 17 жовтня 2017 року тодішній президент Петро Порошенко вніс законопроект про скасування недоторканності, запропонувавши, щоб зміни набули чинності у 2020 році. 
  • Представниця президента у парламенті Ірина Луценко пояснювала, що саме стільки часу потрібно на внесення таких змін до Конституції.
  • 20 червня 2018 року Конституційний суд визнав конституційним законопроект Порошенка.
  • Президент Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив, що хоче, щоб нардепи скасували свою недоторканність. Він також визначив законопроект свого попередника Порошенка як невідкладний.

Теми: ЗеленськийВерховна РадаПорошенко
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