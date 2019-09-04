Закон про скасування недоторканності направили Зеленському
Середа, 4 вересня 2019, 05:02
Джерело: Верховна Рада
Закон про скасування депутатської недоторканності направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Деталі: Ухвалений 3 вересня закон вже підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, після чого його було направлено на підпис президенту.
Проголосований законопроект був внесений в Раду ще в 2017 році тодішнім президентом Петром Порошенком.
Що було раніше:
- 3 вересня Верховна Рада у другому читанні прийняла закон про скасування депутатської недоторканності. Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року.
- Пізніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, чому голосували за законопроект Петра Порошенка.
Передісторія:
- 17 жовтня 2017 року тодішній президент Петро Порошенко вніс законопроект про скасування недоторканності, запропонувавши, щоб зміни набули чинності у 2020 році.
- Представниця президента у парламенті Ірина Луценко пояснювала, що саме стільки часу потрібно на внесення таких змін до Конституції.
- 20 червня 2018 року Конституційний суд визнав конституційним законопроект Порошенка.
- Президент Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив, що хоче, щоб нардепи скасували свою недоторканність. Він також визначив законопроект свого попередника Порошенка як невідкладний.