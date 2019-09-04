Закон про скасування недоторканності направили Зеленському

Джерело: Верховна Рада

Закон про скасування депутатської недоторканності направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Деталі: Ухвалений 3 вересня закон вже підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, після чого його було направлено на підпис президенту.

Проголосований законопроект був внесений в Раду ще в 2017 році тодішнім президентом Петром Порошенком.

Що було раніше:

3 вересня Верховна Рада у другому читанні прийняла закон про скасування депутатської недоторканності. Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року.

Пізніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, чому голосували за законопроект Петра Порошенка.

Передісторія: