Зняття недоторканності: Разумков пояснив, чому голосували за проект Порошенка

Джерело: Дмитро Разумков на брифінгу після засідання парламенту

Спікер Верховної Ради 9 скликання Дмитро Разумков пояснив, чому 3 вересня народні депутати голосували за законопроект про скасування недоторканності авторства п’ятого президента Петра Порошенка.

Пряма мова: "Ми могли піти іншим шляхом, але це зайняло б рік, а може й більше.

Тут принципово не стільки хто є творцем цього закону, хто його написав і подав, а тут принципово, хто його прийняв.

Нам було важливо, щоб ми не затягували з цією подією і ми доклали максимум зусиль, щоб це зробити швидко".

Що було раніше: 3 вересня Рада 373 голосами підтримала у другому читанні і в цілому законопроект про скасування недоторканності. Фракція "Опозиційна платформа – За життя" не голосувала.

Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року.

Знати більше: 17 років обіцянок: FAQ про депутатську недоторканність

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