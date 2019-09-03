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Зняття недоторканності: Разумков пояснив, чому голосували за проект Порошенка

Вівторок, 3 вересня 2019, 21:11
Зняття недоторканності: Разумков пояснив, чому голосували за проект Порошенка

Джерело: Дмитро Разумков на брифінгу після засідання парламенту

Спікер Верховної Ради 9 скликання Дмитро Разумков пояснив, чому 3 вересня народні депутати голосували за законопроект про скасування недоторканності авторства п’ятого президента Петра Порошенка.

Пряма мова: "Ми могли піти іншим шляхом, але це зайняло б рік, а може й більше. 

Тут принципово не стільки хто є творцем цього закону, хто його написав і подав, а тут принципово, хто його прийняв. 

Нам було важливо, щоб ми не затягували з цією подією і ми доклали максимум зусиль, щоб це зробити швидко".

Що було раніше: 3 вересня Рада 373 голосами підтримала у другому читанні і в цілому законопроект про скасування недоторканності. Фракція "Опозиційна платформа – За життя" не голосувала.

Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року.

Знати більше: 17 років обіцянок: FAQ про депутатську недоторканність

Передісторія:

  • 17 жовтня 2017 року тодішній президент Петро Порошенко вніс законопроект про скасування недоторканності, запропонувавши, щоб зміни набули чинності у 2020 році. 
  • Представниця президента у парламенті Ірина Луценко пояснювала, що саме стільки часу потрібно на внесення таких змін до Конституції.
  • 20 червня 2018 року Конституційний суд визнав конституційним законопроект Порошенка.
  • Президент Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив, що хоче, щоб нардепи скасували свою недоторканність. Він також визначив законопроект свого попередника Порошенка як невідкладний.

Українська правда

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Теми: Разумков Дмитронедоторканність
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