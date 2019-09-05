У Києві спалили машину невістки Гонтаревої

Джерело: коментар Валерії Гонтаревої Лига.net

Екс-глава Національного банку Валерія Гонтарєва заявила, що невідомі спалили машину її невістки, яку теж звуть Валерія Гонтарєва.

Пряма мова: "Поки я перебуваю в госпіталі в Лондоні з важкими травмами, на мою сім'ю сьогодні здійснили атаку. Сьогодні о першій годині ночі машину сім'ї мого старшого сина облили бензином і спалили під їхнім будинком в центрі Києва. Машина була зареєстрована на мою невістку, яку теж звуть Валерія Гонтарєва".

"Їм мало повністю сфальсифікованих справ корумпованого прокурора Кулика, їм мало подачі позовів Портнова на стандартні постанови НБУ зі звинуваченнями мене в державній зраді. Вони вже перейшли від словесних погроз до реальних дій".

"Сподіваюся, нашим правоохоронним органам вистачить професіоналізму розкрити цей злочин в центрі Києва!".

Деталі: Вона також показала фото знищеного авто.

Фото liga.net

Екс-глава НБУ вважає, що ця подія і те, що в кінці серпня її збила машина на пішохідному переході в Лондоні, – ланки одного ланцюга.

За словами Гонтаревої, їй оголосили не тільки політичний терор, а й хочуть знищити фізично.

Що було раніше: У кінці серпня екс-голову НБУ Валерію Гонтареву в Лондоні збив автомобіль, вона отримала серйозні травми.

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