Гонтареву збила машина

Джерело: коментар екс-глави НБУ LIGA.net

Екс-голову Національного банку України Валерію Гонтареву в Лондоні збив автомобіль, вона отримала серйозні травми.

Пряма мова: "Мене в понеділок вдень на пішохідному переході в центі Лондона збила машина і я тепер у госпіталі... Травми серйозні - переломи кісток стопи. Уже зробили у вівторок першу операцію, чекаю другої".

Деталі: За словами Гонтаревої поліція проводить розслідування: це нещасний випадок чи "почали реалізовуватися погрози".

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