Гонтареву збила машина

78137 переглядів
П'ятниця, 30 серпня 2019, 16:34
LIGA.net

Джерело: коментар екс-глави НБУ LIGA.net

Екс-голову Національного банку України Валерію Гонтареву в Лондоні збив автомобіль, вона отримала серйозні травми.

Пряма мова: "Мене в понеділок вдень на пішохідному переході в центі Лондона збила машина і я тепер у госпіталі... Травми серйозні - переломи кісток стопи. Уже зробили у вівторок першу операцію, чекаю другої".

Деталі: За словами Гонтаревої поліція проводить розслідування: це нещасний випадок чи "почали реалізовуватися погрози".

Знати більше: Кулик vs оточення Порошенка. Хто і що стоїть за підозрами Гонтаревій, Ложкіну та Філатову

"Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка

Передісторія:

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Гонтарева


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гонтарева про допит у справі Курченка: Чекаю їх у Лондоні 7 серпня 2019, 11:11
Гонтареву знову викликали на допит до ГПУ 6 серпня 2019, 12:11
Коломойський про Гонтареву: Навіщо мені її викрадати – одружитися таємно? 4 липня 2019, 11:41
Усі новини
Головні новини
Кремль вирішив запросити Зеленського до Москви на парад
Зеленський просить Раду віддати йому Нацгвардію
Гонтареву збила машина
Зеленський пропонує урізати кількість нардепів до 300 і ввести мовний ценз
Усі новини
здоров'я

Чому важливо вимірювати об'єми талії

школа

Як підготувати дитину до нового навчального року? 6 підказок психолога

здоров'я

Звідки береться пил, як його позбутись та як він впливає на наше здоров'я