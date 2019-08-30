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Гонтареву збила машина

П'ятниця, 30 серпня 2019, 16:34
Гонтареву збила машина
LIGA.net

Джерело: коментар екс-глави НБУ LIGA.net

Екс-голову Національного банку України Валерію Гонтареву в Лондоні збив автомобіль, вона отримала серйозні травми.

Пряма мова: "Мене в понеділок вдень на пішохідному переході в центі Лондона збила машина і я тепер у госпіталі... Травми серйозні - переломи кісток стопи. Уже зробили у вівторок першу операцію, чекаю другої".

Деталі: За словами Гонтаревої поліція проводить розслідування: це нещасний випадок чи "почали реалізовуватися погрози".

Знати більше: Кулик vs оточення Порошенка. Хто і що стоїть за підозрами Гонтаревій, Ложкіну та Філатову

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Теми: Гонтарева
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