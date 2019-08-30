Гонтареву збила машина
П'ятниця, 30 серпня 2019, 16:34
Джерело: коментар екс-глави НБУ LIGA.net
Екс-голову Національного банку України Валерію Гонтареву в Лондоні збив автомобіль, вона отримала серйозні травми.
Пряма мова: "Мене в понеділок вдень на пішохідному переході в центі Лондона збила машина і я тепер у госпіталі... Травми серйозні - переломи кісток стопи. Уже зробили у вівторок першу операцію, чекаю другої".
Деталі: За словами Гонтаревої поліція проводить розслідування: це нещасний випадок чи "почали реалізовуватися погрози".
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Передісторія:
- Гонтареву кілька разів викликали на допит у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена-утікача Сергія Курченка.
- Колишня голова Національного банку повідомила, що не приїде в Україну, бо тепер живе в Лондоні. Вона звинуватила Генпрокуратуру в спробі дискредитувати реформи фінансового сектора.