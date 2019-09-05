Справа "Роттердам+": Суд дозволив заочно затримати екс-голову НКРЕКП Вовка

Джерело: Інтерфакс-Україна

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання підозрюваного у справі "Роттердам+" екс-керівника Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка.

Пряма мова: "Суд дав дозвіл на його затримання".

Деталі: Ситник уточнив, що коли йдеться про міжнародний розшук, то окремо ставиться питання про затримання й окремо – про арешт. Наразі є рішення суду щодо затримання, і це рішення якраз необхідне для запуску процедури міжнародного розшуку.

За словами директора НАБУ, наразі Вовк перебуває за кордоном.



Коли буде рішення про арешт Вовка, Ситник не сказав, відзначивши, що це залежить від суду.

Що було раніше: 20 серпня Солом’янський суд відмовив у арешті екс-голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитра Вовка, підозрюваного у так званій справі "Ротердам+".

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