Порошенко знову не прийшов на допит у ДБР, але є ще 5 повісток

Джерело: Telegram-канал директора ДБР Романа Труби, коментарі речника ДБР Анжеліки Іванової та адвоката Порошенка Ігоря Голованя

П’ятий президент Петро Порошенко не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань 6 вересня.

Пряма мова Труби: "Як і передбачалося, п’ятий президент України знову проігнорував допит в ДБР".

"Сьогодні наші слідчі хотіли отримати покази Петра Порошенка у кримінальному провадженні щодо можливого втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва".

Деталі: Труба додав, що наразі направляти повістки Порошенку стало простіше, бо це можна зробити через Апарат Верховної Ради, оскільки Порошенко – нардеп.

Він також додав, що уникати допитів під сумнівними причинами неефективно і додав, що давати свідчення слідчим все одно доведеться "якщо не зараз, то з січня 2020".

Речник ДБР Анжеліка Іванова додала, що станом на зараз є повістки для допиту Петра Порошенка на 10, 13, 18, 27 вересня та 3 жовтня.

Вона також пояснила, що якщо особа двічі не з’являється на допит, то слідчі мають право клопотати до суду про застосування примусового приводу, але оскільки Порошенко є народним депутатом, на якого розповсюджується депутатська недоторканість, то до січня 2020 року слідчі нічого не зможуть зробити з тим, що він не ходить на допити.

Іванова відзначила, що наразі є 13 кримінальних проваджень щодо можливих порушень колишньої влади, у тому числі і Петра Порошенка.

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що Порошенко не прийшов на допит з поважної причини – повістка про виклик була не дійсна, бо були не правильні строки її подачі.

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