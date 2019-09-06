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Порошенко знову не прийшов на допит у ДБР, але є ще 5 повісток

П'ятниця, 6 вересня 2019, 10:47
Порошенко знову не прийшов на допит у ДБР, але є ще 5 повісток

Джерело:  Telegram-канал директора ДБР Романа Труби, коментарі речника ДБР Анжеліки Іванової та адвоката Порошенка Ігоря Голованя

П’ятий президент Петро Порошенко не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань 6 вересня.

Пряма мова Труби: "Як і передбачалося, п’ятий президент України знову проігнорував допит в ДБР".

"Сьогодні наші слідчі хотіли отримати покази Петра Порошенка у кримінальному провадженні щодо можливого втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва".

Деталі: Труба додав, що наразі направляти повістки Порошенку стало простіше, бо це можна зробити через Апарат Верховної Ради, оскільки Порошенко – нардеп.  

Він також додав, що уникати допитів під сумнівними причинами неефективно і додав, що давати свідчення слідчим все одно доведеться "якщо не зараз, то з січня 2020".

Речник ДБР Анжеліка Іванова додала, що станом на зараз є повістки для допиту Петра Порошенка на 10, 13, 18, 27 вересня та 3 жовтня. 

Вона також пояснила, що якщо особа двічі не з’являється на допит, то слідчі мають право клопотати до суду про застосування примусового приводу, але оскільки Порошенко є народним депутатом, на якого розповсюджується депутатська недоторканість, то до січня 2020 року слідчі нічого не зможуть зробити з тим, що він не ходить на допити.

Іванова відзначила, що наразі є 13 кримінальних проваджень щодо можливих порушень колишньої влади, у тому числі і Петра Порошенка.  

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що Порошенко не прийшов на допит з поважної причини – повістка про виклик була не дійсна, бо були не правильні строки її подачі.

Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

Передісторія: 

  • Порошенко уже двічі ходив на допити до ДБР у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському" і ухиленні від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".  
  • 13 серпня суд дав дозвіл допитати Порошенка у ДБР із застосуванням поліграфа, але у Порошенка від проходження детектора брехні відмовилися.
  • 3 вересня Порошенко не з’явився на допит у ДБР, бо був зайнятий роботою народного депутата і перебував у сесійній залі Верховної Ради.
  • 3 вересня Рада скасувала депутатську недоторканність із січня 2020 року.

Українська правда
Теми: ПорошенкоДБРдопит
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