Порошенко знову не прийшов на допит у ДБР, але є ще 5 повісток
Джерело: Telegram-канал директора ДБР Романа Труби, коментарі речника ДБР Анжеліки Іванової та адвоката Порошенка Ігоря Голованя
П’ятий президент Петро Порошенко не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань 6 вересня.
Пряма мова Труби: "Як і передбачалося, п’ятий президент України знову проігнорував допит в ДБР".
"Сьогодні наші слідчі хотіли отримати покази Петра Порошенка у кримінальному провадженні щодо можливого втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва".
Деталі: Труба додав, що наразі направляти повістки Порошенку стало простіше, бо це можна зробити через Апарат Верховної Ради, оскільки Порошенко – нардеп.
Він також додав, що уникати допитів під сумнівними причинами неефективно і додав, що давати свідчення слідчим все одно доведеться "якщо не зараз, то з січня 2020".
Речник ДБР Анжеліка Іванова додала, що станом на зараз є повістки для допиту Петра Порошенка на 10, 13, 18, 27 вересня та 3 жовтня.
Вона також пояснила, що якщо особа двічі не з’являється на допит, то слідчі мають право клопотати до суду про застосування примусового приводу, але оскільки Порошенко є народним депутатом, на якого розповсюджується депутатська недоторканість, то до січня 2020 року слідчі нічого не зможуть зробити з тим, що він не ходить на допити.
Іванова відзначила, що наразі є 13 кримінальних проваджень щодо можливих порушень колишньої влади, у тому числі і Петра Порошенка.
Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що Порошенко не прийшов на допит з поважної причини – повістка про виклик була не дійсна, бо були не правильні строки її подачі.
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Передісторія:
- Порошенко уже двічі ходив на допити до ДБР у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському" і ухиленні від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".
- 13 серпня суд дав дозвіл допитати Порошенка у ДБР із застосуванням поліграфа, але у Порошенка від проходження детектора брехні відмовилися.
- 3 вересня Порошенко не з’явився на допит у ДБР, бо був зайнятий роботою народного депутата і перебував у сесійній залі Верховної Ради.
- 3 вересня Рада скасувала депутатську недоторканність із січня 2020 року.
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