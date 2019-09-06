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Дубілет залишив Кабмін без блокнотів із позолотою: "Марна трата грошей"

П'ятниця, 6 вересня 2019, 11:45
Дубілет залишив Кабмін без блокнотів із позолотою: Марна трата грошей

Джерело: Instagram міністра кабінету міністрів Дмитра Дубілета

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет доручив припинити закуповувати уряду папір для блокнотів, бо це "марна трата грошей".

Дослівно: "Кабмін в режимі нон-стоп займається виробництвом різних блокнотів. Деякі з них - із золотим тисненням.

Зазвичай це марна трата грошей навіть для приватних компаній, а для Кабміну - і поготів. Доручив припинити закупівлі чого-небудь, крім паперу А4 і А5".

Що було раніше: 3 вересня Дубілет повідомив, що з 1 жовтня має запрацювати електронний документообмін між державними органами, а повну діджіталізацію документообігу уряд планує в найближчі 1-2 роки.

 

Нагадаємо:

  • На першому засіданні Верховної Ради 29 серпня парламент проголосував за призначення прем'єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука та за новий склад уряду (пакетом).
  • Міністром кабінету міністрів став Дмитро Дубілет.
  • 30 липня президент Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" і дав Кабміну кілька завдань щодо впорядкування роботи держреєстрів і послуг онлайн.

Знати більше: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Українська правда

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Теми: ГончарукКабінет міністрів
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