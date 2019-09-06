Дубілет залишив Кабмін без блокнотів із позолотою: "Марна трата грошей"

Джерело: Instagram міністра кабінету міністрів Дмитра Дубілета

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет доручив припинити закуповувати уряду папір для блокнотів, бо це "марна трата грошей".

Дослівно: "Кабмін в режимі нон-стоп займається виробництвом різних блокнотів. Деякі з них - із золотим тисненням.

Зазвичай це марна трата грошей навіть для приватних компаній, а для Кабміну - і поготів. Доручив припинити закупівлі чого-небудь, крім паперу А4 і А5".

Що було раніше: 3 вересня Дубілет повідомив, що з 1 жовтня має запрацювати електронний документообмін між державними органами, а повну діджіталізацію документообігу уряд планує в найближчі 1-2 роки.

Нагадаємо:

На першому засіданні Верховної Ради 29 серпня парламент проголосував за призначення прем'єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука та за новий склад уряду (пакетом).

Міністром кабінету міністрів став Дмитро Дубілет.

30 липня президент Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" і дав Кабміну кілька завдань щодо впорядкування роботи держреєстрів і послуг онлайн.

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