Профільний Комітет рекомендував Раді прийняти закон про імпічмент

Джерело: Верховна Рада

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та в цілому чотири законопроекти.

Деталі: Крім законопроекту про імпічмент, ідеться про проекти закону про перезавантаження влади, закону про вдосконалення нормування у будівництві закону про вдосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Усі законопроекти президент Володимир Зеленський визначив як невідкладні.

Законопроекти підтримала абсолютна більшість членів Комітету.

Що цьому передувало: Зеленський вніс до парламенту законопроект про особливу процедуру усунення президента України з посади.

30 серпня Верховна Рада опублікувала текст законопроекту. Згідно з проектом, нардепи можуть усунути президента "виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину".

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