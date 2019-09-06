Профільний комітет рекомендував Раді прийняти закон про імпічмент
Джерело: Верховна Рада
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та в цілому чотири законопроекти.
Деталі: Крім законопроекту про імпічмент, ідеться про проекти закону про перезавантаження влади, закону про вдосконалення нормування у будівництві закону про вдосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
Усі законопроекти президент Володимир Зеленський визначив як невідкладні.
Законопроекти підтримала абсолютна більшість членів Комітету.
Що цьому передувало: Зеленський вніс до парламенту законопроект про особливу процедуру усунення президента України з посади.
30 серпня Верховна Рада опублікувала текст законопроекту. Згідно з проектом, нардепи можуть усунути президента "виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину".
Передісторія:
- 6 червня народні депутати ухвалили законопроект "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради", в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту.
- 12 червня закон направили Зеленському. Президент протягом понад двох місяців закон не підписував.
- 3 липня спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав Зеленського дати відповідь щодо закону про тимчасові слідчі комісії, оскільки для цього спливли всі терміни.