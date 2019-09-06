“Де наша Прага?”: Богдан розповів Кличку, що не так із бюджетом Києва

Джерело: ток-шоу Савіка Шустера “Свобода слова” на каналі “Україна”

Глава Офісу президента Андрій Богдан пояснив меру Києва Віталію Кличку, як правильно розпоряджатися бюджетом столиці.

Богдан: “Знаєте, скільки бюджет міста Прага? 2 мільярди 800 мільйонів доларів. А знаєте, скільки бюджет міста Києва? 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Де наша Прага?”

Кличко: “Бюджет міста Києва 4 роки тому був 18 мільярдів гривень, а сьогодні – 60”.

Богдан: “О, бачите, ви вмієте заробляти, але не вмієте тратити...

Ви лишаєтеся мером Києва. Просто з’являється людина, яка вас контролює.

Ви, з одної сторони, самі приймаєте рішення, куда платити, і самі контролюєте – правильно, вчасно, чи достатньо, чи можна ще добавити. Але, коли появляється людина, яка зі сторони приходить і контролює вас, ви уже заперечуєте, вам це не подобається...

Шустер: “Ви як юрист вважаєте, що призначена людина має право контролювати обрану (на виборах – ред.) людину?”

Богдан: “У нашому суспільстві витрачання коштів завжди треба контролювати”.

Передісторія:

Офіс президента домагався звільнення Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня.

Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.

4 вересня Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка.

Кличко назвав рішення Кабміну незаконним.

Голови депутатських фракцій Київської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням призначити Кличка на посаду голови КМДА. Хоча указу про звільнення Кличка Зеленським досі немає.

Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка