На день народження Суркіса приїхали Баканов, Шефір і Грицак – ЗМІ
4 вересня у Києві на святкування 70-го дня народження давнього соратника Віктора Медведчука і нині нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Григорія Суркіса приїхали голова СБУ Іван Баканов та перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір.
Джерело: розслідування «Епоха Суркіса» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).
Деталі: Святкування ювілею бізнесмена та народного депутата Григорія Суркіса розпочалося вдень 4 вересня і тривало близько 10 годин у елітному готелі «Інтерконтиненталь» у центрі столиці.
Як пишуть журналісти, Баканов приїхав на святкування близько дев’ятої години вечора. Як виявилось, на вході в готель він чекав саме на Шефіра. І навіть допоміг йому нести, схоже, подарунок. За спостереженням «Схем», залишили свято вони одночасно, опівночі.
Про те, що Баканов і Шефір були саме на святкуванні дня народження Суркіса, свідчили пакети елітного бренду Fendi, з якими готель того цього вечора залишали усі гості.
«Схеми» звернулися по коментарі до голови Баканова, Шефіра та самого Суркіса. Відповідей до моменту публікації вони не надали.
Приїхали привітати депутата також олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. У компанії дружини на свято приїхав інший олігарх Віктор Пінчук.
Помітили там і Bentley, що виїхало з підземного паркінгу – ним, за даними «Схем», користується дружина олігарха Дмитра Фірташа – Лада Фірташ.
Також журналісти помітили на святкуванні екс-президентів Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму та Віктора Ющенка.
Знімальна група зафіксувала серед гостей також представників уже минулої влади – екс-голову СБУ Василя Грицака.
Помітили там і сина колишнього генпрокурора Юрія Луценка Олександра.
Окремо приїхали на свято кілька акторів студії «Квартал 95».
Передісторія:
- У кінці серпня президент Володимир Зеленський анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться" щодо "Опозиційної платформи за життя". Президент натякнув, що має інформацію про фінансування партії з-за кордону.
- Медведчук назвав абсурдними слова Зеленського про непрозорість фінансування політсили.
- Раніше Зеленський заявляв, що не дозволить Медведчуку монополізувати українське телебачення.
- У фінансовому звіті за ІІ квартал 2019 року партія «Опозиційна платформа – За життя» серед своїх спонсорів вказала і Григорія Суркіса.
- Раніше "Схеми" розповіли, що Дмитро Крючков разом із соратником президента Ігорем Кононенком, бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісами, а також іншими високопосадовцями, ймовірно, причетний до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох українських обленерго.
- У листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднили підозру Крючкову.
- 17 квітня Солом’янський суд Києва взяв під варту бізнесмена Дмитра Крючкова, якого 15 квітня екстрадували з Німеччини до України, з альтернативою застави у розмірі 7 мільйонів гривень – хоча обвинувачення клопотало про заставу у 346 мільйонів гривень.
- Тоді ж прокурори САП заявили, що планують оскаржувати це рішення.
- Але вже 19 квітня Крючкова випустили із СІЗО під заставу в 7 мільйонів гривень, яку вніс його адвокат Олександр Лисак, і зобов'язали носити електронний браслет.
- Згодом суд відмовив у задоволенні апеляції САП щодо збільшення розміру застави Крючкову – і залишив її без змін.
- Самі Суркіси (міноритарні акціонери напівдержавного "Запоріжжяобленерго") теж фігурують у справі Крючкова. Поки лише як свідки, але слідство офіційно досліджує їхню роль в цій корупційній схемі.
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