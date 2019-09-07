На день народження Суркіса приїхали Баканов, Шефір і Грицак – ЗМІ

4 вересня у Києві на святкування 70-го дня народження давнього соратника Віктора Медведчука і нині нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Григорія Суркіса приїхали голова СБУ Іван Баканов та перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір.

Джерело: розслідування «Епоха Суркіса» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Деталі: Святкування ювілею бізнесмена та народного депутата Григорія Суркіса розпочалося вдень 4 вересня і тривало близько 10 годин у елітному готелі «Інтерконтиненталь» у центрі столиці.

На фото: Василь Грицак (л), Іван Баканов, Сергій Шефір, Ігор Коломойський (п) Радіо Свобода

Як пишуть журналісти, Баканов приїхав на святкування близько дев’ятої години вечора. Як виявилось, на вході в готель він чекав саме на Шефіра. І навіть допоміг йому нести, схоже, подарунок. За спостереженням «Схем», залишили свято вони одночасно, опівночі.

Про те, що Баканов і Шефір були саме на святкуванні дня народження Суркіса, свідчили пакети елітного бренду Fendi, з якими готель того цього вечора залишали усі гості.

«Схеми» звернулися по коментарі до голови Баканова, Шефіра та самого Суркіса. Відповідей до моменту публікації вони не надали.

Приїхали привітати депутата також олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. У компанії дружини на свято приїхав інший олігарх Віктор Пінчук.

Помітили там і Bentley, що виїхало з підземного паркінгу – ним, за даними «Схем», користується дружина олігарха Дмитра Фірташа – Лада Фірташ.

Також журналісти помітили на святкуванні екс-президентів Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму та Віктора Ющенка.

Знімальна група зафіксувала серед гостей також представників уже минулої влади – екс-голову СБУ Василя Грицака.

Помітили там і сина колишнього генпрокурора Юрія Луценка Олександра.

Окремо приїхали на свято кілька акторів студії «Квартал 95».

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