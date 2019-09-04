ОПЗЖ показала своїх офіційних донорів

У другому кварталі 2019 року партію "Опозиційна платформа – За життя" фінансували Сергій та Юлія Льовочкіни, Марина та Григорій Суркіси, брати Козаки, Нестор Шуфрич і десяток підприємців з Бердянська, пов'язаних з нардепом Олександром Пономарьовим.

Про це йдеться у дослідженні Рухом Чесно фінансового звіту партії за ІІ квартал.

Протягом кварталу партія отримала 61,9 мільйона гривень внесків. Із них 45 мільйонів – від фізичних осіб та 16,9 мільйона – від юридичних.

Згодом політсила витратила майже 11 мільйонів на грошові застави в ЦВК та ще 26 мільйонів у червні переказала на рахунок свого виборчого фонду.

Тож Льовочкіни, Суркіси, Козаки та Шуфрич фактично профінансували виборчу кампанію партії. Збираючи кошти на поточний рахунок, а не на виборчий, ОПЗЖ змогла уникнути оприлюднення імен донорів своєї кампанії у проміжному фінансовому звіті, що подається за тиждень до виборів.

І лише зараз, коли ОПЗЖ подала звіт за ІІ квартал, стали відомі імена частини спонсорів її виборчої кампанії. Імена ще частини внескодавців буде зазначено у звіті за ІІІ квартал 2019 року.

Найменший внесок від фізичної особи на рахунок партії становив 1 тисячу гривень, однак більшість надходжень перевищувала 100 тисяч. Чимало платежів від різних людей було на 1,6 мільйона гривень – максимально можливий внесок від фізособи.

По 1,6 мільйона дали Нестор Шуфрич, сьомий номер у партійному списку під час парламентських виборів, десятий номер Тарас Козак та його брат Богдан Козак, 1,5 мільйона пожертвував п'ятий номер у списку ОПЗЖ Сергій Льовочкін, а його сестра Юлія Льовочкіна, яка у списку перебувала під номером 21, переказала партії ще 1,7 мільйона гривень.

Григорій Суркіс, 17-й номер у списку, дав 1,5 мільйона гривень, його племінниця Марина Суркіс перерахувала ще 1,5 мільйона. Загалом 14,5 тисячі гривень віддав Андрій Альошин, номер 55 у списку.

1,6 мільйона переказав третій номер у списку ОПЗЖ Віктор Медведчук, однак 1,3 мільйона партія йому повернула.

При цьому 15,4 мільйона гривень на рахунок ОПЗЖ надіслали люди, зареєстровані в місті Бердянськ Запорізької області. Це понад 30% усіх внесків фізичних осіб. Більш ніж половина бердянських донорів так чи інакше пов'язана з нардепом Олександром Пономарьовим.

Пономарьов – фігурант антикорупційних розслідувань (ФАР). Більшість бердянських спонсорів партії теж мають стосунок до цих антикорупційних справ.

Олександр Пономарьов був депутатом ВРУ 7-го та 8-го скликань. У 2014-му обирався в тому ж 78-му окрузі як самовисуванець. Входив до депутатської групи "Воля народу".

У фінансовому звіті також зазначено витрати ОПЗЖ протягом ІІ кварталу. Серед них значна кількість переказів до ЦВК за реєстрацію партії (4,2 мільйона гривень) та 155 кандидатів-мажоритарників від неї (загалом майже 6,5 мільйона гривень).

25,9 мільйона гривень партія перерахувала до свого виборчого фонду під час парламентських виборів. Ці витрати є у фінансовому звіті про використання коштів виборчого фонду, але відсутні у фінзвіті партії за ІІ квартал.

Однак має ОПЗЖ і незадекларовані витрати. Так, ані в поточному звіті партії, ані у звіті про виборчу кампанію немає видатків на рекламу в соцмережах. Ідеться щонайменше про 1,5 мільйона гривень, витрачених на просування реклами зі сторінок списочників політсили, партійних сторінок та зі сторінки "Бойко-премьер", яка була основною сторінкою кампанії з популяризації ОПЗЖ.

Очевидно, що немає у фінзвітах і витрат на так звану "джинсу" – приховану рекламу, котра подається телеканалами як новинні сюжети. Мова йде, зокрема, про новинний блок на телеканалі "Інтер", де системно піарили ОПЗЖ та її лідера Юрія Бойка.

За підрахунками Руху ЧЕСНО, згідно з моніторингом телереклами, ОПЗЖ у звіті про використання коштів виборчого фонду зазначила меншу суму витрат на телерекламу, ніж повинна була б мати за офіційними розцінками телеканалу.

Навіть без урахування видатків на дочасну агітацію прозвітовані витрати з виборчого фонду партії були на 14 мільйонів нижчими за фактичні. Зокрема, відрізнялася вартість виходу роликів ОПЗЖ в ефірі "Інтеру": політсила переказала каналу з виборчого фонду 20,4 мільйона, тоді як загальна вартість показів, зафіксованих моніторингом, становить 34,5 мільйона.

Зауважимо, що видатки партії на рекламу на інших телеканалах збігаються або незначно відрізняються в обох джерелах (дані моніторингу та фінзвіту).

"Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ), яка посіла друге місце на парламентських виборах, офіційно витратила під час кампанії 58,5 мільйона гривень. Найбільше коштів партія спрямувала на рекламу на телебаченні. За неї ОПЗЖ заплатила 46,8 мільйона гривень. Це 80% усіх витрат на кампанію.

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