На виборах у Московську думу партія влади зазнала втрат
Джерело: Deutsche Welle
На виборах у Московську міську думу "Єдина Росія" втратила третину депутатів порівняно з попереднім складом.
Деталі: "Єдина Росія" втратила 13 мандатів.
Всього обирають 45 депутатів. Порівняно з попереднім складом Думи, у якій було 38 "єдиноросів", у новій Думі буде 25. Водночас, попри втрати, керівна партія зберігає більшість.
Секретар Генради "Єдиної Росії" 9 вересня заявив, що це "достойний результат для партії".
У столичний парламент також проходять 20 опозиційних кандидатів: 13 від КПРФ, чотири від "Яблука" і три від "Справедливої Росії".
Як випливає з попередніх даних міськвиборчкому, явка на московських виборах склала 21,77 відсотка, що трохи вище за показник 2014 року.
Що було раніше: У неділю, 8 вересня, в Росії пройшов єдиний день голосування – близько 6 тисяч виборчих кампаній і референдумів різного рівня, в тому числі в окупованому Криму.
Передісторія:
- Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів у Мосміськдуму проходили в Москві з 14 липня.
- Окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
- 27 липня поліція застосувала проти мітингарів кийки, понад тисячу осіб затримала.
- Під час акції 3 серпня було затримано більше тисячі людей.
- На виборах до Московської думи зареєструвалися 225 кандидатів: 58 самовисуванців і 167 партійних кандидатів.
- За місця боролися представники 9 партій: ЛДПР (45 кандидатів), КПРФ (42 кандидата), "Справедливої Росії" (39 кандидатів), "Комуністів Росії" (31 кандидат), партії "Родина" (4 кандидата), партії "Яблуко" (3 кандидата), а також "Партии роста", екологічної партії "Зелені", "Громадянської сили" (по одному кандидату).
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