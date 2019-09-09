На виборах у Московську думу партія влади зазнала втрат

Джерело: Deutsche Welle

На виборах у Московську міську думу "Єдина Росія" втратила третину депутатів порівняно з попереднім складом.

Деталі: "Єдина Росія" втратила 13 мандатів.

Всього обирають 45 депутатів. Порівняно з попереднім складом Думи, у якій було 38 "єдиноросів", у новій Думі буде 25. Водночас, попри втрати, керівна партія зберігає більшість.

Секретар Генради "Єдиної Росії" 9 вересня заявив, що це "достойний результат для партії".

У столичний парламент також проходять 20 опозиційних кандидатів: 13 від КПРФ, чотири від "Яблука" і три від "Справедливої Росії".

Як випливає з попередніх даних міськвиборчкому, явка на московських виборах склала 21,77 відсотка, що трохи вище за показник 2014 року.

Що було раніше: У неділю, 8 вересня, в Росії пройшов єдиний день голосування – близько 6 тисяч виборчих кампаній і референдумів різного рівня, в тому числі в окупованому Криму.

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