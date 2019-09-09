Росія може видати Цемаха Нідерландам – адвокат

Джерело: російський адвокат Микола Полозов на "Радіо НВ"

Росія може видати Нідерландам ключового свідка у справі про катастрофу Боїнга рейсу MH17 Володимира Цемаха.

Пряма мова: "Росія потенційно може видати Голландії Цемаха, тому що він не є громадянином Росії, він є громадянином іншої держави (України – ред.).

Будуть вони видавати чи ні, це вже питання політичної волі".

Деталі: Адвокат зазначив, що Цемаху немає сенсу відмовлятися від свідчень, оскільки в такому разі буде два види доказів – отримані в Україні та отримані в Росії. Останні сприйматимуться більш критично.

За його словами, свідчення Цемаха, які він дав нідерландському слідству перед обміном, придатні для Гаазького трибуналу.

Що передувало: Прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха, якого Україна передала Росії згідно з умовами обміну полоненими.

Знати більше: Справа Цемаха та обмін полоненими

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