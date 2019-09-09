Росія може видати Цемаха Нідерландам – адвокат
Джерело: російський адвокат Микола Полозов на "Радіо НВ"
Росія може видати Нідерландам ключового свідка у справі про катастрофу Боїнга рейсу MH17 Володимира Цемаха.
Пряма мова: "Росія потенційно може видати Голландії Цемаха, тому що він не є громадянином Росії, він є громадянином іншої держави (України – ред.).
Будуть вони видавати чи ні, це вже питання політичної волі".
Деталі: Адвокат зазначив, що Цемаху немає сенсу відмовлятися від свідчень, оскільки в такому разі буде два види доказів – отримані в Україні та отримані в Росії. Останні сприйматимуться більш критично.
За його словами, свідчення Цемаха, які він дав нідерландському слідству перед обміном, придатні для Гаазького трибуналу.
Що передувало: Прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха, якого Україна передала Росії згідно з умовами обміну полоненими.
Знати більше: Справа Цемаха та обмін полоненими
Цемаха відпустили. Реакція соцмереж
Помічник президента Андрій Єрмак: Прізвище Цемаха на обмін в розмовах Зеленського і Путіна було з самого початку
Передісторія:
- 4 липня українські правоохоронці затримали Володимира Цемаха на окупованій Донеччині та вивезли на підконтрольну територію.
- Під час засідання суду прокурор у справі Цемаха сказав, що бойовик може свідчити у справі МН-17.
- 5 вересня Апеляційний суд Києва відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може сховатися.
- 7 вересня відбувся обмін утримуваними особами між Україною та РФ. У списку обміну був Цемах. Нідерланди неодноразово просили Київ не віддавати Росії свідка у справі MH17.
- Президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявили, що Цемаха було допитано, і що через нього міг зірватися обмін між Україною і РФ.