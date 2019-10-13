Зеленський просить учасників акцій не створювати картинку для росТБ

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Неділя, 13 жовтня 2019, 19:32

Президент Володимир Зеленський закликає учасників акцій до Дня захисника України не піддаватися на "провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення".

Джерело: звернення Зеленського до Дня захисника України на його сторінці в Facebook

Пряма мова: "Вірю, що у цей день гарячі серця не затьмарять здорового глузду. Прошу вас – будьте розсудливими, дійте відповідально, у рамках закону та громадського порядку. І, будь ласка, не піддавайтесь на провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення.

Завтра – наше українське національне свято. Тож давайте у цей день не робити своїми ж руками подарунків для наших недругів. Вони мріють побачити у наших лавах розбрат, чвари та хаос. І дуже бояться, що українці будуть єдиними й згуртованими".

Деталі: Звертаючись до ветеранів та добровольців, Зеленський наголосив, що ніколи не допустить, щоб пам’ять про їхніх загиблих побратимів і посестер було зраджено.

"Ви неодноразово казали, що ветерани, як ніхто інший, хочуть миру. Та не будь-якого, а справедливого. Я знаю це і запевняю вас – тільки так і буде. І не може бути інакше. Бо 20 травня я присягнув усіма справами боронити суверенітет і незалежність України. Я вірний цій клятві і залишатимуся вірним їй завжди", - запевняє президент.

Він також закликав правоохоронців "поважати конституційне право громадян на мирний протест, гарантувати їхню безпеку".

"Завтра ви повинні показати, що ви – сили правопорядку демократичного, європейського зразка", - заявив Зеленський.

Разом з тим, прес-служба Донецької ОДА повідомляє, що 14 жовтня президент "з робочою поїздкою відвідає Донецьку область". Інших деталей не наводиться.

Нагадаємо:

  • 14 жовтня, у День захисника України, у Києві проведуть марш "Ні капітуляції" з вимогою до президента Володимира Зеленського не застосовувати "формулу Штайнмаєра" для вирішення конфлікту на Донбасі. Також планується ще ряд акцій. 
  • 6 жовтня у центрі Києва відбулося віче "Зупинимо капітуляцію". Учасники виступали проти реалізації так званої "формули Штайнмаєра". За даними поліції, в акції взяли участь 10 тисяч людей. 
  • Пізніше учасники акції пішли до Офісу президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів та вулиці Грушевського.
  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, що вони пройдуть лише після виведення всіх військ і за Конституцією та законами України.
  • Російські ЗМІ опублікували листи на адресу ОБСЄ від представника України в ТКГ Леоніда Кучми, Росії Бориса Гризлова, а також від представників ОРДО й ОРЛО – Наталі Ніконорової та Владислава Дейнего, про те, що вони погоджуються із імплементацією "формули".
  • 3 жовтня Зеленський наголосив, що вибори на поки непідконтрольній Києву території Донбасу можуть пройти лише за українським законодавством.

Українська правда

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Теми: Зеленський акції


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