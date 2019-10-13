Зеленський просить учасників акцій не створювати картинку для росТБ

Президент Володимир Зеленський закликає учасників акцій до Дня захисника України не піддаватися на "провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення".

Джерело: звернення Зеленського до Дня захисника України на його сторінці в Facebook

Пряма мова: "Вірю, що у цей день гарячі серця не затьмарять здорового глузду. Прошу вас – будьте розсудливими, дійте відповідально, у рамках закону та громадського порядку. І, будь ласка, не піддавайтесь на провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення.

Завтра – наше українське національне свято. Тож давайте у цей день не робити своїми ж руками подарунків для наших недругів. Вони мріють побачити у наших лавах розбрат, чвари та хаос. І дуже бояться, що українці будуть єдиними й згуртованими".

Деталі: Звертаючись до ветеранів та добровольців, Зеленський наголосив, що ніколи не допустить, щоб пам’ять про їхніх загиблих побратимів і посестер було зраджено.

"Ви неодноразово казали, що ветерани, як ніхто інший, хочуть миру. Та не будь-якого, а справедливого. Я знаю це і запевняю вас – тільки так і буде. І не може бути інакше. Бо 20 травня я присягнув усіма справами боронити суверенітет і незалежність України. Я вірний цій клятві і залишатимуся вірним їй завжди", - запевняє президент.

Він також закликав правоохоронців "поважати конституційне право громадян на мирний протест, гарантувати їхню безпеку".

"Завтра ви повинні показати, що ви – сили правопорядку демократичного, європейського зразка", - заявив Зеленський.

Разом з тим, прес-служба Донецької ОДА повідомляє, що 14 жовтня президент "з робочою поїздкою відвідає Донецьку область". Інших деталей не наводиться.

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