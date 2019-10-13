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Зеленский просит участников акций не создавать картинку для росТВ

Воскресенье, 13 октября 2019, 19:32
Зеленский просит участников акций не создавать картинку для росТВ

Президент Владимир Зеленский призывает участников акций ко Дню защитника Украины не поддаваться на "провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения".

Источник: обращение Зеленского ко Дню защитника Украины на его странице в Facebook

Прямая речь: "Верю, что в этот день горячие сердца не омрачат здравого смысла. Прошу вас - будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения.

Завтра - наш украинский национальный праздник. Давайте в этот день не делать своими же руками подарков для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едиными и сплоченными".

Детали: Обращаясь к ветеранам и добровольцам, Зеленский отметил, что никогда не допустит, чтобы память об их погибших собратьях и сестрах была предана.

"Вы неоднократно говорили, что ветераны, как никто другой, хотят мира. Но не любого, а справедливого. Я знаю это и уверяю вас - только так и будет. И не может быть иначе. Потому что 20 мая я поклялся всеми делами защищать суверенитет и независимость Украины. Я верен этой клятве и буду оставаться верным ей всегда", - уверяет президент.

Он также призвал правоохранителей "уважать конституционное право граждан на мирный протест, гарантировать их безопасность".

"Завтра вы должны показать, что вы - силы правопорядка демократического, европейского образца", - заявил Зеленский.

Вместе с тем, пресс-служба Донецкой ОГА сообщает, что 14 октября президент "с рабочей поездкой посетит Донецкую область". Других деталей не приводится.

Напомним, 

  • 14 октября, в День защитника Украины, в Киеве проведут марш "Нет капитуляции" с требованием к президенту Владимиру Зеленскому не применять "формулу Штайнмайера" для разрешения конфликта на Донбассе. Также планируется еще ряд акций. 
  • 6 октября на Майдане Независимости прошло вече "Нет капитуляции". Участники выступали против реализации так называемой "формулы Штайнмайера". По данным полиции, в акции приняли участие 10 тысяч человек.
  • Позже участники акции пошли к Офису президента, Верховной Раде, к Кабинету министров и улице Грушевского. 
  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
  • Российские СМИ опубликовали письма в адрес ОБСЕ от представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, России Бориса Грызлова, а также от представителей ОРДО и ОРЛО - Наталии Никоноровой и Владислава Дейнего, о том, что они согласны с имплементацией "формулы".
  • 3 октября Зеленский подчеркнул, что выборы на пока неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.

Украинская правда
Темы: Зеленскийакции
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