Зеленский просит участников акций не создавать картинку для росТВ

Президент Владимир Зеленский призывает участников акций ко Дню защитника Украины не поддаваться на "провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения".

Источник: обращение Зеленского ко Дню защитника Украины на его странице в Facebook

Прямая речь: "Верю, что в этот день горячие сердца не омрачат здравого смысла. Прошу вас - будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения.

Завтра - наш украинский национальный праздник. Давайте в этот день не делать своими же руками подарков для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едиными и сплоченными".

Детали: Обращаясь к ветеранам и добровольцам, Зеленский отметил, что никогда не допустит, чтобы память об их погибших собратьях и сестрах была предана.

"Вы неоднократно говорили, что ветераны, как никто другой, хотят мира. Но не любого, а справедливого. Я знаю это и уверяю вас - только так и будет. И не может быть иначе. Потому что 20 мая я поклялся всеми делами защищать суверенитет и независимость Украины. Я верен этой клятве и буду оставаться верным ей всегда", - уверяет президент.

Он также призвал правоохранителей "уважать конституционное право граждан на мирный протест, гарантировать их безопасность".

"Завтра вы должны показать, что вы - силы правопорядка демократического, европейского образца", - заявил Зеленский.

Вместе с тем, пресс-служба Донецкой ОГА сообщает, что 14 октября президент "с рабочей поездкой посетит Донецкую область". Других деталей не приводится.

Напомним,